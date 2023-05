Biografilm Festival Bologna 2023, gli ospiti e il programma

Bologna, 31 maggio 2023 - Dal 9 al 19 giugno 2023 torna a Bologna, per la sua 19esima edizione, il Biografilm Festival. La kermesse dedicata al cinema biografico, famoso per selezionare le voci più importanti del documentario contemporaneo. Ecco le novità e gli ospiti del 2023.

Il tema della 19esima edizione: "Essere e Avere"

Essere e Avere. Questi due verbi sono la chiave di lettura dell’edizione 2023 di Biografilm: un invito a ripartire dalle basi portando idealmente lo sguardo dalla politica astratta a quella quotidiana. Il punto di partenza per questa riflessione è il connubio tra “Essere e avere”, per l'appunto, ispirato al film Être et avoir di Nicolas Philibert, che verrà riproposto in presenza del regista.

Il programma del 2023

Sono 83 i film in programma nelle varie sezioni della 'Selezione Ufficiale del Festival', 60 anteprime di cui 17 anteprime mondiali. Il 'Concorso Internazionale' è l’opportunità per scoprire le più recenti produzioni di documentari da tutto il mondo grazie a dieci storie di vita, mentre 'Biografilm Italia' permette di scoprire i migliori autori di documentari in Italia per cui ormai il Festival è diventato un punto di riferimento. Contemporary Lives, con una selezione di opere con sguardi nuovi sulle questioni più urgenti dell’attualità.

Torna anche la sezione 'Biografilm Art & Music' con le infinite e molteplici sfumature dell’amore per l’arte. 'Beyond Fiction' - Oltre la finzione, dedicato a fiction e film ibridi, punta a spingere il confine tra finzione e documentario. Biografilm 2023 ospita anche l’omaggio all’artista visuale Rä di Martino in collaborazione con la Scuola di alta formazione di Fondazione Modena Arti Visive. I titoli scelti dalla sua filmografia di Ra di Martino si focalizzano sulla restituzione e l'interpretazione della memoria attraverso differenti corpi e voci in grado di indagare luoghi sia fisici, sia mentali.

Tornano, come da tradizione, anche i 'Celebration of Lives Awards', i premi che Biografilm Festival assegna alle persone che con le loro vite e operato hanno impresso un segno importante nella storia contemporanea. Il premio verrà assegnato ai registi Nicolas Philibert e Roberta Torre e alla dottoressa Cristina Cattaneo.

Gli ospiti

Tra gli ospiti di questa edizione: Fatih Akin, Nicolas Philibert, Erik Gandini, Roberta Torre, Rä di Martino, Laura Morante, Massimo Cantini Parrini, Donatella Finocchiaro, Porpora Marcasciano, Tonino De Bernardi, Cristina Cattaneo, Philippa Kowarsky, i Verdena.

L'apertura del Festival

Come già annunciato, Biografilm si apre il 9 giugno con l’anteprima italiana di 'Sur l’Adamant' di Nicolas Philibert, poi nelle sale italiane in autunno con I Wonder Pictures. Il film Orso d’Oro alla Berlinale segna il grande ritorno di uno dei grandi documentaristi internazionali con il racconto di un presidio psichiatrico ospitato su un battello ormeggiato lungo la Senna, che ribalta l’immagine di “invisibilità” delle persone con disturbi mentali spesso rappresentati in maniera disumanizzante. Serata di Premiazione con l’anteprima italiana di Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind di Ethan Coen, un viaggio nella musica e nella vita di uno dei padri fondatori del Rock ‘n’ Roll.

I percorsi tematici di questa edizione

Per raccontare al meglio il programma di questa edizione, sono stati pensati dei percorsi tematici indicati con dei 'Label' dedicati nel programma del Festival.

'Donne pioniere di libertà' offre una moltitudine di sguardi sulla condizione femminile e sulla trasformazione delle lotte per la tutela dei propri diritti.

'Radici e Memoria' guarda al vissuto passato dell’umanità per rintracciare cosa rende ogni uomo tale. Le radici ipotizzate dalla label assumono il proprio nutrimento dalle fonti più diverse: da situazioni politiche difficili ad artisti musicali di vari generi, 'Radici e memoria' racconta la creazione di un’identità personale e collettiva.

'Identità, Valore, Lavoro' mette il lavoro al centro di alcuni titoli presenti al festival.

'Comunità oltre l’utopia' guarda invece al legame tra società ed essere umano, attraverso la lente dell’architettura, tra utopia e soluzioni concrete.

'Alla ricerca della verità' vuole fare luce sulle zone d’ombra del nostro presente.

'Ricerca di vite possibili' mostra i diversi percorsi, sia che questi siano geografici o di vita, che si aprono davanti all’uomo.

In 'Strada facendo sarai' si parla di crescita e del futuro delle nuove generazioni.

Online il programma completo con tutti i titoli della 19esima edizione.