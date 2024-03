Comacchio in Danza Spring Edition 2024: il programma e gli ospiti del workshop

Bologna, 6 marzo 2024 - Un weekend bolognese all'insegna della danza quello del 9 e 10 marzo. Arriva "Comacchio in Danza Spring Edition 2024", il seminario di danza con professionisti di altissimo livello che ha luogo nella cornice del centro di formazione multimediale Almastudios, situato in zona Roveri in via del Carrozzaio 15.

In cosa consiste l'evento

Due giorni di stage di danza moderna e contemporanea e la presenza di sei ospiti di fama nazionale e internazionale. Questo ciò che offre la "Spring Edition 2024", il seminario a cura della scuola "Comacchio in Danza" che va in scena nel centro di formazione multimediale di Almastudios, in zona Roveri, nel weekend del 9 e 10 marzo 2024.

Al workshop in questione sono attesi, oltre a ballerini e coreografi di altissimo livello, oltre 80 giovani studenti provenienti da diverse città italiane come Milano, Torino, Verona, Firenze, Rimini e Genova. I partecipanti vengono raggruppati in classi a numero chiuso di 25 componenti ciascuna, per cui le prenotazioni sono già sold out con un mese di anticipo, divise a loro volta per fasce di età: Junior, per ragazzi dai 10 ai 12 anni, Youth, per un'età che va dai 13 ai 16, e Pro Class, destinate agli studenti dai 17 anni in su.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente l'organizzatore dell'evento, Ermal Gjatani, al numero + 39 3888253778 o l'indirizzo comacchioindanza@libero.it.

Gli ospiti

Sono attesi alla "Comacchio in Danza Spring Edition 2024" ballerini italiani e stranieri di alto livello, a partire da Chloé Abaret, danzatrice contemporanea francese che da più di 10 anni lavora presso la compagnia olandese NDT, e Abby Silvia Gavezzoli, originaria degli Stati Uniti e che ha fatto parte per 15 anni della prestigiosa compagnia newyorkese Parsons Dance.

Tanti anche gli artisti italiani che prendono parte all'evento: confermata la presenza di Alessio La Padula, uscito dal programma televisivo "Amici" di Maria de Filippi, Nunzia Picciallo, ballerina e coreografa romana impegnata in tutto il mondo, Federica Esposito, siciliana al rientro in Italia dopo un decennio di spettacoli nel Regno Unito e in Irlanda, e Oliviero Bifulco, altro ex partecipante ad "Amici" diplomato alla Scala di Milano.