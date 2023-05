Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di mercoledì 31 maggio 2023

Bologna, 31 maggio 2023 – Gli appuntamenti in città non si fermano mai. Ecco il calendario della giornata.

Alle 18, la visita ‘All’ombra del sapere’ apre le porte della Biblioteca Storica Universitaria in via Zamboni 35, seguita da un aperitivo alla Buca delle Campane.

Sempre alle 18, un altro appuntamento al Museo internazionale e biblioteca della musica. C’è ‘Niger Mambo. Le molte afriche del jazz’, narrazione musicale con Stefano Zenni.

Alle 18.30, la Biblioteca Salaborsa ospita l’autore Carlo Lucarelli, in occasione di ‘Caos e caos. La forza del destino’, accompagnato dal giornalista Luca Baccolini.

Alle 20.30, al Centro di Ricerca musicale del Teatro San Leonardo, il musicista giapponese Otomo Yoshihide è sul palco con la prima assoluta di Turntables Solo. Ma la musica non si ferma qui: Yoshihide conduce dirige anche Angelica OrchestrA, che racchiude un ampio ventaglio di strumenti.

Alle 20.30, ‘Certosa segreta’ mostra ai più curiosi il Cimitero della Certosa, con una visita guidata a cura di Roberto Martorelli.

Alle 21, il Teatro EuropAuditorium si riempie per ‘Una notte con: Fast Animals and Slow Kids’, concerto in quattro atti per piccola orchestra da camera, dei Fast Animals And Slow Kids.