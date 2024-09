Eventi a Bologna: ecco cosa fare oggi mercoledì 28 agosto 2024

Bologna, 28 agosto 2024 – Ancora un’altra giornata di eventi e appuntamenti in programma sotto le Due Torri oggi. Ecco la nostra breve guida all’agenda cittadina.

Alle 20, alle Serre dei Giardini Margherita, la proiezione di Crossing the bridge – The sound of Istanbul di Fatih Akın.

Alle 21, al parco della Montagnola c’è Montagnola Republic: sul palco Kanuteh-Zanotti live.

Sempre alle 21, concerto al pianoforte di Francesco Brazioli al Mazzacorati.

Ancora alle 21, il Cimitero della Certosa ospita la camminata artistica Cose dell’altro mondo.

Alle 21.15, all’Arena Orfeonica si proietta Anonimo Veneziano.

Alle 21.30, l’Arena Puccini guarda Perfect Days.