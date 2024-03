Eventi di oggi a Bologna: cosa fare lunedì 11 marzo 2024

Bologna, 11 marzo 2024 - Un lunedì scoppiettante fa partire la settimana, con un’ampia lista di appuntamenti organizzati sotto le Due Torri. Eccone alcuni.

Alle 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti ospita l’evento ’Nino Migliori. La sperimentazione come linguaggio del possibile’, che vedrà la presenza del fotografo e gli interventi di Walter Guadagnini e Ascanio Kurkumelis.

Paolo Virzì sarà al Modernissimo per due appuntamenti in cui incontrerà il pubblico. Prima alle 17,45, a margine della proiezioni del suo ormai classico ’Ferie d’Agosto’ e poi alle 20, per il nuovo ’Un altro Ferragosto’, seguito anche dal dibattito col regista livornese, che alle 21 sarà però anche al cinema Odeon per un saluto.

Alle 18, alla Feltrinelli, Corrado Occhipinti Confalonieri presenta il suo libro I superbi. Una donna fra amori e vendette, in compagnia di Elisabetta Barberio.

Alle 18.30, al Mast torna Vito Mancuso per l’ultimo incontro del Laboratorio di Etica.

Alle 20.30, musica e voce si fondono al Teatro Auditorium Manzoni, che accoglie Domenico Nordio, al violino, Giovanni Gnocchi, al violoncello, Orazio Sciortino, al pianoforte, e l’attrice Laura Morante impegnata nelle letture dalle Metamorfosi e da Tristia di Ovidio, con la sua voce.

Alle 21, Camihawke è al Teatro Celebrazioni in Il saggio di fine anno, spettacolo che si replica anche domani: tutto sold out.

Sempre alle 21, il Duse ospita Pierpaolo Spollon, sul palco con Quel che provo dir non so.