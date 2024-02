Eventi a Bologna nel weekend: cosa fare il 16, 17 e 18 febbraio 2024

Bologna, 16 febbraio 2024 – Tante, tantissime occasioni per diversi nel weekend tra mostre, appuntamenti e spettacoli. Ecco una breve guida per scegliere il programma di questi tre giorni

Venerdì 16 febbraio

Alle 17, si può seguire una visita guidata in Pinacoteca, andando alla scoperta di Guercino e i suoi collaboratori.

Alle 18, in Salaborsa, Piero Ignazi presenta Il populista in doppiopetto. Berlusconi e la politica italiana.

Alle 20.30, Alessandro Gori è all’Oratorio di San Filippo Neri per l’incontro Canzoniere dei parchi acquatici.

Alle 21, il Teatro Duse ospita lo spettacolo Ti posso spiegare, che porta sul palco Katia Follesa e Angelo Pisani. Lo show si ripete anche sabato alla stessa ora.

Sempre alle 21, al Celebrazioni si propone Gianni Fantoni in Fantozzi. Una tragedia. Lo spettacolo torna anche sabato, sempre alle 21, e domenica alle 18.

Alle 22, al Mercato Sonato arriva Sa-Roc, stella rap della musica afroamericana.

Sabato 17 febbraio

La Fondazione Golinelli è in piazza Maggiore per la giornata dedicata al suo fondatore Marino Golinelli, scomparso due anni fa. Dalle 11 alle 18, infatti, il Crescentone ospita In piazza con Marino, un gioco urbano che coinvolge grandi e piccini.

Alle 20, Teatri di Vita ospita lo spettacolo Tre voci.

Alle 21, al Teatro EuropAuditorium va in scena il musical Peter Pan, con Giò Di Tonno. Stesso appuntamento per domenica alle 16.30.

Alle 22, al Covo Club c’è il live di Coucou Chloe.

Domenica 18 febbraio

Alle 16.30, si può partecipare di nuovo al musical di Peter Pan all’EuropAuditorium.

Alle 17, la proposta di Teatri di Vita è Tre voci con Sara Bertolucci e Riccardo F. Scuccimarra.

Alle 18, ancora Fantoni al Celebrazioni mentre interpreta Fantozzi.

Sempre alle 18, il Comunale Nouveau si riempie per Il Trovatore con il direttore Renato Palumbo.