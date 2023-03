Eventi weekend a Bologna: cosa fare il 31 marzo, 1 e 2 aprile

Bologna, 31 marzo 2023 - Questo fine settimana non ci saranno eventi a Bologna, sono stati annullati tutti. Pesce d'aprile! La Dotta inaugura il primo weekend del mese con un varietà di festival dedicati all'elettronica e altri generi, con grandi ritorni, come quello di Willie Peyote e i Savan Funk al Tpo. Non mancheranno mostre e spettacoli teatrali.

Ecco gli appuntamenti da non perdere sotto le due Torri.

Venerdì 31 marzo

Colla Zio

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, la band rockabilly Colla Zio porta in giro per il club italiani il "Rockabilly Blaster Tour". A Bologna saranno ospiti al Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 21.30. Ingresso a 20 euro più diritti di prevendita e tessera Aics.

Ombre Lunghe Festival

Dal 31 marzo al 2 aprile, torna a Bologna Ombre Lunghe, il festival di musica elettronica sperimentale e arti visive nato per indagare la trasparenza del fantasma come medium esplorativo. Giunta alla sua quinta edizione, la kermesse invita alla trascendenza della fruizione musicale. Gli eventi saranno presso il Teatro San Leonardo, in via San Vitale 69 e dureranno fino a tarda notte. Ingresso a costo variabile, da 12 a 20 euro.



Sinestesie: Ece Ozel

Alla console dell'Ex Centrale, via di Corticella 129, ci sarà Ece Ozel. Dj turca, resident del club di Arkaoda di Istanbul, che porta l'elettronica oltre i confini europei, con immaginari ibridi e onirici. La serata inizia alle 22, ingresso a partire da 7 euro.

Vintage Violence e I Trillici

I Vintage Violence sono un gruppo storico storico dell'underground e del punk rock italiano. Operativi dagli anni 2000, hanno collaborato con gruppi come gli Zen Circus e gli Afterhours. Venerdì 31 marzo saranno al Mercato Sonato, via Tartini 3. Apertura alle 21, ingresso a 10 euro con tessera Arci.

Sabato 1 aprile

Italia 90

Per celebrare l'album d'esordio "Living Human Treasure", Italia 90 suonerà in tutta Europa durante la bella stagione. Il quartetto londinese, composto da amici fin dall’infanzia, ha pubblicato numerosi singoli ed EP e si è costantemente costruito un seguito di culto in Inghilterra e nell’Europa continentale. A Bologna sarà ospite al Covo Club, viale Zagabria 1, alle 22, ingresso a 12 euro più tessera Hovoc.

Savana Funk e Willie Peyote

Al Tpo di via Casarini 17, ci saranno le barre sabaude del rapper Willie Peyote, ma anche l'afrobeat fiammante dei Savana Funk, che a Bologna giocano in casa. L'evento inizia alle 22, biglietti a 22 euro.

Psichedelia, Un viaggio nella cultura visiva degli anni Sessanta

Oltre 70 manifesti dei principali autori della grafica psichedelica originali degli anni ’60 saranno ospiti, dal 1 aprile al 21 maggio, presso la Sala Museale "Elisabetta Possati" del Baraccano (via Santo Stefano 119). L'inaugurazione sarà sabato 1 aprile alle 16. Ingresso gratuito.

Le Relazioni Pericolose

Lo spettacolo di Carmelo Rifici, tratto dal romanzo di Pierre Ambroise Francois Choderlos de Laclos, sarà in scena al Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44. Ambientato in Francia alle soglie della Rivoluzione, 'Le relazioni pericolose' sviluppa un raffinato gioco di vanità e potere orchestrato dalla nobile e libertina Marchesa de Merteuil che, abbandonata dall’amante Gercourt, decide di vendicarsi. Biglietti a partire da 8,50 euro.

Overkast e Riot

Ritornano l’adrenalina e i bpm pazzi della crew più folle e giovane della città: Overkast. Sabato 1 aprile saranno ospiti al Kindergarten, via Calzoni 6, insieme al gruppo modenese Riot. La serata inizia alle 22.30, ingresso a 15 euro più diritti di prevendita.

Domenica 2 aprile

Warhol Haring Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.