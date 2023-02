Frankenstein Junior torna al cinema restaurato: dove vederlo a Bologna

'Frankenstein Jr.', il capolavoro di Mel Brooks torna al cinema

Bologna, 24 febbraio 2022 - "Si può fare!", urlava Gene Wilder nei panni di Frederick von Frankenstein (o meglio Frankenstin), nipote del famoso dottor Victor von Frankenstein. Il cult comico di Mel Brooks, Frankestein Jr. (1974), torna in sala in versione restaurata per tre sere, dal 27 febbraio al 1 marzo.

Lo ha annunciato UCI Cinemas: "Per tutti gli appassionati del Dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, il capolavoro comico di Mel Brooks, con l’indimenticabile doppiaggio di Oreste Lionello, torna nelle multisala del Circuito UCI dal 27 febbraio al 1° marzo con la Frankenstein Junior Night al cinema, tre notti di festeggiamenti in attesa del 50esimo anniversario del film uscito nel 1974. UCI ha pensato a un omaggio speciale per tutti gli spettatori che sceglieranno le sale del Circuito per assistere al grande ritorno di questo amatissimo cult: una sorpresa mostruosa da ritirare direttamente al cinema".

Frankenstein Junior, dove guardarlo a Bologna

Sotto le due Torre si potrà tornare a ridere con le imprese di "Herr Doktor" nelle seguenti sale. Al Pop Up Cinema di via Montegrappa 9, al Cinema Odeon in via Mascarella 3, al The Space Cinema di Viale Europa, all'UCI Cinemas Meridiana di Casalecchio di Reno. Per gli orari è necessario consultare le singole programmazioni.