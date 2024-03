Gin, a Bologna la fiera con assaggi gratis: dove e quando

Bologna, 13 marzo 2024 - Gin e musica insieme, per un’accoppiata vincente: Gin&Sound fa tappa anche al Dumbo di Bologna e porta con sé una ricca offerta di gin, cibo e tanta musica. L'appuntamento è venerdì 15 e sabato 16 marzo: comprese nel prezzo del biglietto degustazioni illimitate.

L'evento

Un fine settimana imperdibile per gli amanti del gin e della musica. Venerdì 15 e sabato 16 marzo il Dumbo si appresta ad ospitare la fiera Gin&Sound. I gin della migliore qualità per un'offerta ricchissima, per appassionati e non. All'interno dello Spazio Bianco, inoltre, è possibile incontrare direttamente i produttori dei distillati, per potere cogliere informazioni ulteriori.

All'interno della rassegna non mancano degustazioni di drink, un’area food dove poter rifocillarsi tra una bevuta e l'altra e il dj set di Dj Andrew a tenere compagnia con il suo caratteristico sound.

La locandina dell'evento

Biglietti e orari

Sia venerdì 15 che sabato 16 l'evento inizia alle 18, mentre la chiusura è prevista per l'1.00. Il biglietto dell'ingresso costa 10 euro ed è acquistabile sul sito web di artedelvinoeventi.it, oltre che direttamente sul sito del Dumbo. Il prezzo dell'ingresso comprende anche degustazioni di gin illimitate, mentre il prezzo di un singolo drink nella serata è di 6 euro.