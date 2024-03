Marco Mengoni tour 2025: secondo concerto a Bologna dopo il sold out. Ecco quando parte la vendita dei biglietti

Bologna, 12 marzo 2024 - Marco Mengoni annuncia il secondo concerto nel 2025 allo stadio Dall'Ara con un post: "Bologna raddoppia! La prima data è sold out...". Già venduti infatti tutti i biglietti per il primo appuntamento sotto le Due torri: quello del 5 luglio.

La foto pubblicata sulla pagina Instagram di Marco Mengoni per annunciare la seconda data a Bologna

Il bis ci sarà la sera successiva sempre al Dall'Ara. L'annuncio su Instagram è stato accompagnato con una foto simpatica: lui sul palco con un cartello che riporta la scritta "Bologna raddoppia" che riporta indietro alla scorsa edizione di Sanremo durante la quale il cantautore è stato co-conduttore di Amadeus nella serata inaugurale del festival che già due volte l'ha incoronato vincitore. Inevitabile la gioia dei fan, di quelli soprattutto che magari non erano riusciti ad acquistare il biglietto per la prima serata.

Il tutto esaurito a Bologna per "Marco negli Stadi 2025”, questo è il nome del tour, arriva proprio a poco più di un mese dal debutto di Mengoni come co-conduttore e super ospite alla 74ª edizione del Festival. I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle 11 di domani, mercoledì 13 marzo.

Il tour: ecco tutte le date dei concerti

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, partirà il 26 giugno da Napoli (Stadio Diego Armando Maradona), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio Dall'Ara - il 5 luglio è sold out) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Farà poi tappa il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà il 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo).