Bologna, l’oroscopo 2023: "Spettacoli e affari immobiliari, sarà un anno di crescita"

Paola Rava, astrologa, consulente olistica, scrittrice e pittrice ha fatto l’oroscopo 2023 alla città

Bologna, 3 gennaio 2023 – Normalmente piace indagare sul nostro futuro. I pianeti, interfacciandosi, influenzano le nostre vite ed i nostri destini. Chiediamo cosa ci riserva il nuovo anno a Paola Rava, bolognese, consulente olistica, astrologa, autrice del volume ‘Il potere segreto degli animali’, che tratta del simbolismo degli animali.

Cosa porterà il 2023 a tutti noi?

"Ci saranno dei cambiamenti epocali che condurranno verso importanti svolte. Parole chiave: libertà, uguaglianza e spiritualità, intesa come ricerca interiore".

Perciò?

"Dal 24 marzo al 12 giugno Plutone, dopo 15 anni, si affaccerà nel segno dell’Acquario imponendo nuove regole per un ordine mondiale di fratellanza e di rispetto delle diversità e dell’ambiente. L’ingresso di Saturno nel segno dei Pesci, dal 7 marzo, sarà foriero di drastici cambiamenti e ci metterà alla prova a seguito dell’emissione di sanzioni severe inerenti soprattutto la protezione dell’ambiente".

Quindi si sentirà il bisogno di essere guidati da leggi conservatrici?

"Certo, rigide e concrete per mettere ordine nel caos vissuto ultimamente. Vivremo un risveglio delle discipline olistiche prendendo coscienza che siamo energia. Questa rinnovata spiritualità ci porterà a vivere con più consapevolezza, assumendo maggiori responsabilità anche nei confronti del bene comune. Vivremo un importante passaggio umanitario".

Il 2023 come sarà per Bologna?

"Bologna nasce sotto il segno del Toro con ascendente Sagittario. L’anno inizierà con una fantastica protezione di Giove che, dal segno dell’Ariete, favorirà tutte le iniziative ludiche dando il via ad un periodo ricco di avvenimenti basati su musica, teatro, ristorazione. Aumenteranno i turisti in città. A livello di immagine la nostra città continuerà la sua ascesa importante con innovativi progetti culturali e sociali. Il campo immobiliare, da maggio, si riprenderà con prezzi in aumento e rivalutazione specie delle zone San Felice e Sant’Isaia".

Qualche approfondimento su ogni singolo segno?

"Sagittario: vivi con slancio e chiarisci la tua posizione. Capricorno: abbandona la tensione e l’obbiettivo sarà raggiunto comunque. Acquario: sentiti libero di fare la rivoluzione e di prendere anche posizioni drastiche. Pesci: preparati a ricominciare con rinnovato entusiasmo. Ariete: buttati, osa, approfitta di ogni buona occasione. Toro: liberati del passato, cogli le magnifiche opportunità di recupero. Gemelli: sì al cambiamento, ma con senso della responsabilità e chiarezza. Cancro: puoi riprendere forza e autostima. riceverai molte conferme anche in amore. Leone: da maggio frena i tuoi istinti e resta nel presente non dare spazio a dubbi. Vergine: stabilisci delle regole, cerca chiarezza, muoviti con prudenza, da maggio arriveranno conferme. Bilancia: puoi rimetterti in gioco senza troppi sensi di colpa. Dimentica la parola devo. Scorpione: abbandona ogni incertezza cerca punti fermi nella tua vita affettiva".