Notte degli Oscar 2024, gli appuntamenti da non perdere a Bologna

Bologna, 8 marzo 2024 - L'aria degli Oscar 2024 si respira anche a Bologna, grazie in particolare a eventi speciali organizzati da due cinema sotto le Torri.

La cerimonia ha inizio all'1:00 (ora italiana) della notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo ed è visibile in tv in diretta su Rai 1. Ecco tutte le info sugli appuntamenti bolognesi dedicati al più prestigioso premio cinematografico mondiale.

Tra le pellicole candidate, si prospetta un ricco bottino per “Oppenheimer” di Cristopher Nolan, che vanta ai nastri di partenza ben 13 nomination tra cui miglior film e miglior attore protagonista (Cillian Murphy). Le attenzioni dell’Italia, invece, saranno tutte su Matteo Garrone e il suo “Io, Capitano”, candidato per il miglior film straniero.

Al Cinema Modernissimo

Serata di sabato 9 marzo all'insegna dei Premi Oscar nella storica sala cinematografica del Modernissimo. Il multisala situato nell'incrocio tra via Rizzoli e Piazza Re Enzo si prepara, in vista della notte di riconoscimenti, a ospitare un incontro con il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, e il celebre critico cinematografico Paolo Mereghetti.

Il pubblico presente avrà in questo modo la possibilità di confrontarsi con due esperti del settore, provando anche a scommettere sui possibili vincitori della rassegna. A seguire, verrà proiettato il "Foglie al vento" di Aki Kaurismaki.

Al Pop Up Cinema Arlecchino

La serata di domenica 10 marzo, al Pop Up Cinema Arlecchino in via delle Lame 59/A, si parla la lingua degli Oscar con un appuntamento da non perdere.

La serata ha inizio alle 20 con la proiezione del film "Il mio amico Robot" (Robot Dreams) di Paolo Berger, candidato premio Oscar come miglior film d'animazione. Il lungometraggio è distribuito dall'etichetta I Wonder, il cui manager è l'italiano Andrea Romeo e che ha già portato otto film alle nomination dell'Academy Awards.

Dopo un breve spazio dedicato a quiz, giochi, previsioni sui vincitori e altre attività, il Pop Up Cinema Arlecchino trasmette l'intera cerimonia fino a prima mattina, con una lunga maratona il cui inizio è programmato per le 23.

Per i più audaci che arrivano all'alba, sono previsti brindisi finale e colazione. La serata è impostata sull'idea di un grande pigiama party, infatti sarà possibile portare con sè plaid, coperte, tutoni e pigiami per celebrare in compagnia l'appuntamento cinematografico più importante dell'anno.