Palazzo Boncompagni a Bologna: apertura speciale sabato 2 novembre

Bologna, 31 ottobre 2024 – Due opportunità speciali per ammirare i tesori di Palazzo Boncompagni, dimora pontificia bolognese di Gregorio XIII, scoprendone storia e segreti. Sabato 2 novembre, infatti, aprirà i battenti a turisti e curiosi d’arte per due visite guidate, alle 10 e alle 11 di mattina.

Tartufeste: dove andare in Appennino

Accompagnati da giovani guide esperte, i partecipanti verranno trasportati nella Bologna del sedicesimo secolo ripercorrendo le tappe principali della storia della famiglia Boncompagni e dell’ascesa al soglio pontificio da parte di Papa Gregorio XIII, considerato a buon diritto uno dei papi più importanti dell’età moderna.

Nel viaggio alla scoperta del capolavoro architettonico rinascimentale, sarà possibile visitare la magnificenza della Sala delle Audizioni Papali, con i suoi affreschi curati dalla scuola di Pellegrino Tibaldi, e ammirare la sorprendente scala elicoidale attribuita a Jacopo Barozzi detto il Vignola, ispirata ai modelli del Bramante in Vaticano e a quella di palazzo Farnese di Caprarola dello stesso Vignola.

L'edificio, con bella scala elicoidale, è variamente attribuito a Baldassarre Peruzzi o al Vignola.

Un luogo d’arte e di cultura che ospita, nelle proprie stanze, anche una preziosa collezione di opere moderne e contemporanee: oltre ai già citati capolavori cinquecenteschi riscoperti grazie al lungo lavoro di restauro portato avanti dalla famiglia Pizzighini Benelli, proprietaria del Palazzo da fine ‘800, sarà possibile, infatti, scoprire le opere conservate nella saletta d’arte contemporanea dove trovano spazio tutti gli artisti protagonisti delle grandi mostre ospitate, anno dopo anno, a Palazzo Boncompagni e Galleria Cavour 1959: da Pistoletto a Paladino, a Mondino, a Flavio Favelli.

A questa si affianca la preziosa quadreria disposta lungo le salette accanto alla Sala del Papa che raccoglie quadri dei fratelli Bassano e realizzazioni più contemporanee di Ottone Rosai e Pietro Annigoni. Un percorso fra antico e contemporaneo che culminerà con due opere del giovane artista Ian Charles Lepine: la misteriosa “Cassandra” e il malinconico “Dedalo”, recentemente donato alla Fondazione Palazzo Boncompagni e visibile al pubblico da poche settimane.

Palazzo Boncompagni è un situato in via del Monte, nel centro di Bologna

Le visite sono su prenotazione obbligatoria (per info il sito web) con biglietto intero a 12 euro, ridotto a 9 euro (per gruppi superiori a 10 persone, possessori Card Cultura/Soci Touring Club, Over 65, Accompagnatori disabili, studenti universitari muniti di tesserino) e ingresso gratuito per disabili e bambini fino ai 10 anni.