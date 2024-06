Piscine a Bologna, dove andare in città e provincia: orari e prezzi

Bologna, 14 giugno 2024 - Ci risiamo. È tornato il caldo estivo e tutto lo stress che ne deriva, specialmente vivendo in una città come Bologna, dove le temperature non scherzano. E anche la riviera romagnola, spesso, sembra non essere la soluzione più a portata di mano.

Per far divertire i bambini, ma anche e soprattutto per un po' di relax, l'ideale sono le piscine all'aperto e i parchi acquatici. Ecco quindi 8 tra le migliori proposte sotto le due Torri e nei dintorni, per accontentare tutte le esigenze e per rinfrescarsi senza stress.

Bologna

Relais Bellaria Hotel

Una piscina in ardesia circondata da palme ulivi e bonsai, a soli cinque chilometri dal centro. Nella vasca più grande c'è una piccola cascatella, mentre due botti di rovere sono state adibite a vasche idromassaggio. Il luogo perfetto se si è in coppia o per un po' di relax in solitudine. Grazie alle lunch box dell'hotel è anche possibile rifocillarsi o fare aperitivo. La piscina del Relais Bellaria Hotel - quattro stelle - si trova in via Altura 11. L'ingresso costa 30 euro nei giorni feriali e 50 nei festivi: nel pacchetto sono compresi un pasto freddo con acqua e caffè, lettino e ombrellone con wi-fi e telo. L'apertura è dalle 9.30 alle 19.30 (chiusura alle 20 nel weekend).

Piscina Sterlino

Quella dello Sterlino, in via Murri 113, è una delle piscine più amate dai bolognesi. Si tratta di una grande piscina olimpionica (50 metri, mentre l'altezza va 1,20 a 2 metri) con una vasca più piccola per i bambini. L'apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 19 e dalle 10.30 alle 18 sabato e domenica. Il costo d'ingresso è di 9.50 euro i giorni feriali e 12 euro il fine settimana (sono disponibili varie opzioni di riduzioni per le quali è necessario portare la tessera sanitaria). Consigliata la prenotazione per il noleggio di lettini e ombrelloni telefonando al numero 3534089244.

Piscina Cavina

È una piscina rotonda, adatta per lo più ai bambini (o a chi non ama l'acqua alta). In alternativa c'è la vasca a 6 corsie al chiuso. Per raggiungerla dal centro di Bologna, basta prendere il 13 per poi arrivare a via Biancolelli 36. Gli orari d'apertura sono il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 21, il martedì e il giovedì dalle 6 alle 20, il venerdì dalle 9 alle 20 e dalle 9 alle 19.30 sabato e domenica. L'ingresso intero costa 7,70 euro nei giorni feriali e 8,20 euro nei festivi, mentre hanno diritto al ridotto bambini e ragazzi da 4 a 17 anni, over 65, Forze dell'Ordine, Disabili, partecipanti alle lezioni di fitness, studenti universitari fino a 29 anni e gestanti.

Villaggio del Fanciullo

Per chi vuole continuare a praticare nuoto libero anche d’estate, c’è il Villaggio del Fanciullo, in via Bonaventura Cavalieri a Bologna. Continueranno a essere disponibili i corsi di scuola nuoto, cross water e acqua postural. L’apertura è dalle 7 alle 21, il lunedì, dalle 7 alle 20:15 il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 12 alle 21 il giovedì dalle 7 alle 18, il sabato dalle 8:15 alle 18:30 e la domenica dalle 9 alle 13. Ingresso singolo per i tesserati a 11 euro, 14 euro per i non tesserati.

Piscina Vandelli-Arcoveggio

Altra opzione per rinfrescarsi restando in città è l’impianto di via Corticella 180/4, attrezzato con vasche interne ed esterne per un pubblico di tutte le età. La piscina del circuito Sogese è aperta tutti i giorni in diverse fasce orarie: il lunedì e il giovedì dalle 06:30 alle 21, il martedì e il venerdì dalle 8 alle 21, il mercoledì dalle 12:30 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8 alle 19:30.

Fuori città

Acqua & Fitness

Anche in questo caso, si può scegliere tra la vasca olimpionica al chiuso e quella più bassa all'esterno. La vasca all'aperto è adatta a grandi e piccini: una piattaforma rotonda al centro permette di stendersi a prendere il sole. In più è possibile trovare giochi d'acqua e idromassaggio e - come esplicitato nel nome - un'area fitness con campi da pallavolo e da beach tennis. Il tutto a pochi chilometri dal capoluogo emiliano, a Ozzano dell'Emilia (a metà strada tra Bologna e Imola). Acqua & Fitness si trova in via Nardi 2 ed è raggiungibile in macchina, in bus o in treno. La vasca esterna è aperta dalle 9 alle 19 e il costo del biglietto intero è 7,70 euro nei feriali e 8,80 euro nei festivi. Disponibili anche varie opzioni di riduzione.

Villaggio della Salute

Al Villaggio della Salute, a Monterenzio (Bologna), via Sillaro 7, c'è un vero e proprio acquapark, immerso in un paesaggio suggestivo e naturale, colorato da cipressi e colline. L'Acquapark della Salute Più è un'oasi verde dotata di 24 piscine grandi e piccole, acquascivoli, e un grande prato per prendere il sole. Ma non solo, tra i servizi disponibili ci sono bagni di sale, acquascivoli, percorso olistico, canoe e waterbike. Le tariffe sono in tre fasce di colore (bianco, blu e rosso) in base alla stagione e ai giorni festivi: il costo di un ingresso giornaliero può variare dai 24 ai 33 euro, un pomeridiano dai 20 ai 28 e un serale dai 13 ai 16, tariffe ridotte per i bambini sotto ai 150 cm, ingresso gratuito per i bambini sotto un metro.

Piscina di Monterenzio Beach

Comodamente raggiungibile dalla città in meno di 40 minuti di macchina e fornita di uno spazioso parcheggio, la piscina di Monterenzio si trova a pochi passi dal paese. Diverse vasche incontrano le esigenze della clientela: una a corsie per il nuoto libero, una più ampia con un’apposita sezione per i più piccoli provvista di un “fungo” per i giochi d’acqua, uno scivolo e un’altra sezione dedicata al benessere con aree idromassaggio.

Piscina di Monghidoro

A quasi 800 metri di quota si trovano le due vasche della piscina di Monghidoro, in via dello Sport. Affianca l’area bambini una piscina scoperta di 25 metri a 6 corsie, che concilia gli spazi per gli amanti del nuoto agonistico con un’area dedicata alla balneazione. È aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 9 alle 20 e il lunedì dalle 12 alle 19.

Palazzo Loup

L’antica villa monumentale sita in via Santa Margherita 21 del comune di Loiano, più precisamente in prossimità del borgo di Scanello, dispone di una vasca con vista panoramica mozzafiato sui rilievi dell’alta valle del Savena e un servizio bar di qualità a bordo piscina. L’ingresso per adulti costa 13 euro, per i minorenni 10.

Junior Club Rastignano

A Pianoro, in via Serrabella 1, c’è un’area molto vasta di cui godere, che comprende una piscina olimpionica all’aperto, una zona Jacuzzi e una spiaggia con sabbia rosa importata dall’Egitto. Per rifocillarsi c’è un chiosco e per l’attività fisica campi da beach volley e beach tennis. Un luogo all’insegna del divertimento anche dei più piccoli, grazie al parco giochi con gonfiabili e molle. La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 21, con ingresso variabile da 3 a 30 a seconda del pacchetto acquistato e del giorno della settimana.

Lido Conca del Sole

Oltre alla piscina c'è un parco acquatico, con scivoli alti 30 metri, ma anche una zona relax con idromassaggio e geyser. Tutt'intorno, un'area verde permette di fare picnic tra gli alberi. E fuori dall'acqua ci sono giochi in legno per i bimbi. La piscina comunale Lido Conca del Sole si trova a Vidiciatico (Bologna), in via della Piscina 19. Il costo per una giornata intera è di 10 euro (7 euro per i bambini da 3 a 11 anni), 7 euro (5 euro il ridotto) la mezza giornata. La struttura resta aperta dalle 9.30 alle 19.

Skiuma

A Bentivoglio (Bologna), in via Saliceto 8, c'è la piscina dello Zanhotel. Il parco estivo comprende una grande piscina mosaicata e una vasca idromassaggio, ma la zona relax dell'hotel è munita anche di sauna, bagno turco e doccia cromoterapica, per una giornata all'insegna del benessere. E per mangiare ci sono i piatti del ristorante Rossi Sapori. Per informazioni e prenotazioni è necessario inviare una mail a info@skiuma.it. Gli orari di apertura sono dalle 9:30 alle 20:30 nei giorni lavorativi, dalle 10 alle 17 il sabato e la domenica.

Free Beach

Free Beach si trova a Valsamoggia (Bologna), immersa nei colli bolognesi (via dei Colli, località Savigno). Oltre alla piscina con un piccolo trampolino per i tuffi, la struttura comprende una vasca più piccola per i bambini, campi da pallavolo e ping pong, ma anche un gazebo coperto con servizio di ristorazione. Il biglietto intero costa 12 euro (8 euro per i bambini) dal lunedì al venerdì e 15 euro (12 euro il ridotto) il fine settimana e nei giorni festivi. Il complesso resta aperto dalle 9.30 alle 20 dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 9.30 a mezzanotte il sabato. Le vasche chiudono mezz'ora prima della chiusura dell’impianto.

La Piscina Comunale di Castel San Pietro

In Viale Terme 850 a Castel San Pietro (Bologna) è possibile trascorrere una tranquilla giornata in piscina in un impianto imponente. Con ben 5 vasche, infatti, le persone possono scegliere tra una nuotata in piscine al chiuso o nelle vasche scoperte. Attrezzata sia per bambini che per adulti, è aperta dalle 9 alle 20 (martedì e giovedì apre alle 7). Il biglietto costa 7,50 euro nei feriali e 8 euro nei festivi.

Piazzale della gioventù

Al Piazzale della gioventù di Budrio (Bologna), presso l’omonimo piazzale al civico 16, c’è una struttura fornita di scivoli e più vasche tra cui scegliere. L’impianto resta aperto dalle 14 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, e dalle 9 alle 19.30 il sabato e la domenica. Ingresso a 6,50 euro nei giorni feriali e a 7,60 euro nei festivi, con riduzione a 5,20 euro se si entra dopo le 18 (5,50 nei festivi).

Chalet Valserena

Situata al confine tra l’Emilia-Romagna e la Toscana nel territorio della frazione di Pian del Voglio si trova un’accogliente struttura immersa nelle vallate appenniniche, con la sua piscina elegante e una grande stufa a legno. Spesso vengono organizzate eventi con degustazioni e ricchi buffet. L’impianto di via Sdroscia 2 è fruibile tutti i giorni dalle 9 alle 19, eccezion fatta per il lunedì, giorno in cui l’apertura è alle ore 11.

Imola

Molino Rosso

A Imola, in via Selice 49, l’impianto sportivo è immerso nel parco dell’Hotel Molino Rosso. Agli ospiti è offerta una piscina pre-olimpionica e una più piccola per bambini. L’apertura è dalle 9 alle 20. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0542 63111.

Fontanelice, Conca Verde

La piscina Conca Verde si trova a Fontanelice, in piazza del Tricolore 2. Nonostante si trovi vicino al caseggiato, gli alberi e i calanchi rendono l’ambiente suggestivo. La struttura è aperta tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 19 (apertura alle 9 nel weekend), con ingresso a 7 euro nei feriali e a 9 euro nei festivi (disponibili varie opzioni di riduzione).