Le Sfogline si raccontano: le iniziative di Ascom per la tradizione culinaria di Bologna

Bologna, 19 marzo 2024 - Un documentario per raccontare la storia autentica e identitaria della nostra cucina, mettendo al centro la figura maggiormente l'ha coltivata: le sfogline.

È l'omaggio pensato da Confcommercio Ascom e dalle Associazioni Panificatori e Sfogline di Bologna e provincia, realizzato poi dalle telecamere di Federico Borella e di Michela Balboni. Un video disponibile sui canali di comunicazione delle Sfogline e dei Panificatori, che immortala l'arte, il lavoro e la maestria che c'è dietro la figura della sfoglina, ma non solo. "Un video promozionale che mostra la passione, oltre alla professionalità delle sfogline - commenta il presidente dell'associazione Angelo Taschetta -. Ma è un video anche per l'eventuale presentazione delle sfogline al patrimonio Unesco. Sulla denominazione comunale stiamo già lavorando, e siamo a buon punto. Per l'Unesco, invece, ci muoveremo, così come per la pasta, per raggiungere questo traguardo". "Vogliamo esaltare questo giorno con i prodotti della tipicità, valorizzando una costola della panificazione, che sono le sfogline", spiega Antonio Di Benedetto, presidente dei Panificatori.

Il riconoscimento sarebbe il giusto premio per "due realtà che stanno portando avanti un lavoro serio di impegno e professionalità nell'ambito della gastronomia e della ristorazione bolognese - afferma il direttore generale di Ascom, Giancarlo Tonelli -, basandosi su ricerca e tradizione. Un lavoro che sta piacendo moltissimo anche ai turisti italiani e stranieri: questa è l'occasione per unire anche una novità che coinvolgerà giovedì alcune strade della nostra città, con un percorso divertente e culturale legato alle storie del crimine della nostra città, che è capitale dell'enogastronomia".

L'evento di giovedì

Non si tratta solo del documentario, perché giovedì, in occasione della giornata della raviola, ci sarà un evento off dal titolo 'Pasta&Crime', un percorso guidato nel cuore di Bologna tra cibo, delitto e scrittura, nell'ambito di Giallo Festival. "L'evento unisce crime e cibo, che spesso vanno a braccetto - dice l'organizzatrice Katia Brentani, di Edizioni del Loggione -. Ci sono tanti scrittori che hanno dato ampio spazio al cibo nei loro libri, e abbiamo pensato di replicare con l'associazione delle Sfogline la stessa cosa, coinvolgendo scrittori che hanno utilizzato questi elementi: Valerio Varesi, Filippo Venturi, Roberto Carboni e una nostra antologia dal titolo 'Misteri e Manicaretti a Bologna'". La partenza sarà alle 16 sotto il portico delle tre frecce di Casa Isolani e proseguirà verso il Caffè della Corte, le Sette Chiese, via Orefici e il voltone delle Spie. Poi, tappa al Crescentone, al ristorante Adesso Pasta, dove si concluderà l'evento alle 18.30.