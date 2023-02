Sfrappole, la ricetta di Gisella Rossi spopola sul web

Valsamoggia (Bologna), 8 febbraio 2023 – Quasi ottocentomila visualizzazioni, 14mila ‘mi piace’, più di 7mila condivisioni, commenti da tutto il mondo. Numeri da influencer affermata per la ricetta online delle sfrappole preparate in diretta da Gisella Rossi, la sfoglina di Valsamoggia protagonista della videoricetta diffusa dalla pagina Facebook del centro sociale Gino Baiesi di Castello di Serravalle.

Un exploit iniziato in tempo di pandemia ma che dopo due anni non registra flessioni, ed anzi continua a incassare migliaia di nuove visualizzazioni al giorno. Tredici minuti di ripresa video fatta con il cellulare della figlia Chiara nella cucina di casa, col tagliere in primo piano e la successione delle fasi di preparazioni di quelle che Nonna Gisella chiama confidenzialmente ‘frappe’: ovvero la fine sfoglia di farina, uova, zucchero, vino (Pignoletto o succo di arancia per gli astemi), una noce di burro, sale, un cucchiaino scarso di lievito, tutto ben impastato e tirato con il matterello, tagliato in stisce sottili e fritte in abbondante strutto. Ed è proprio nella semplicità e nella concretezza di approccio al pubblico che si trova il segreto del successo della ricetta di Gisella. Poi la spiegazione ben scandita con parole essenziali pronunciate con la tipica cadenza emiliana, e la sintesi finale come nei format professionali.

Gisella è nata 72 anni fa a Polinago, nel Frignano. Approdata a Castelletto col matrimonio, ha sempre lavorato come sfoglina. Nel 2008 l’inizio della collaborazione col Maggiociondolo, col centro sociale Baiesi e con l’associazione Terre di Jacopino, con la partecipazione alle sagre di paese, alle iniziative di beneficenza e tanti corsi di cucina tenuti ai soci del centro sociale, per il quale la giovane Alice cura da volontaria le pagine social.

Ed è anche grazie a lei che il ‘ciclone’ delle Frappe di Gisella si estende costantemente. Un fenomeno social, ma con le mani nella pasta ben concreta delle relazioni personali e comunitarie: "I video con le ricette sono nati in tempo di pandemia, dall’isolamento e dalla necessità di tenerci il più possibile uniti. Ora che si torna lentamente alla normalità abbiamo ripreso i corsi in presenza e Nonna Gisella va nelle scuole, affianca il Comitato genitori e il 25 febbraio le frappe le preparerà in diretta nel Carnevale in piazza" dice la presidente del centro Ivonne Morandini.