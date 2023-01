Carnevale 2023 Emilia Romagna, ecco tutte le date e gli eventi

Bologna, 17 gennaio 2023 - Il Carnevale 2023 si addobba a festa e si prepara a invadere le strade e le piazze dell’Emilia-Romagna.



Sarà il primo vero Carnevale libero dai vincoli di pandemia e green pass, e i preparativi sono già in fase avanzata: con giovedì grasso fissato per giovedì 16 febbraio e martedì grasso fissato per il 21 febbraio, si inizia a fare festa già dai giorni precedenti in tantissime città e paesini della regione, tra celebrazioni storiche, sfilate di carri e show inimitabili. Ecco una guida sugli eventi principali, sugli appuntamenti da non perdere e su tutto quello che c’è da sapere sul carnevale in sala emiliano-romagnola.

Sfilata dei carri a Cento



In Emilia-Romagna, inoltre, non sono previste vacanze scolastiche al riguardo del Carnevale, come ad esempio in altre regioni. Niente ponti o stop allungati, dunque, e alunni regolarmente sui banchi come da calendario.

Cento Carnevale d'Europa, le date e il programma

Ancora più famoso di quello di Ferrara è il Carnevale di Cento, nella stessa provincia, conosciuto e rinomato in tutta Europa e raffigurato dal Guercino già nel 1600. L’unico Carnevale gemellato con quello di Rio de Janeiro, in Brasile. Qui avviene una delle sfilate dei carri più suggestive con un programma ricchissimo di eventi, pronto a culminare con il concerto di Ermal Meta. Le date sono quelle del 12, 19 e 26 febbraio e del 5 marzo: tantissimi gli eventi culturali per tutta la città in nome della tradizione con i giganti di cartapesta, il rombo delle Lamborghini, spettacoli e balli. Programma completo su carnevalecento.com.

San Giovanni Persiceto, il Carnevale arriva alla 149esima edizione

Tra i Carnevali storici c’è sicuramente quello di San Giovanni in Persiceto (Bologna), nato nel 1874 e arrivato alla sua 149esima edizione: proprio in quell’anno si costituì la Società Bertoldo, la prima tra le società che ancora oggi si sfidano nella sfilata dei carri per ottenere il ‘Gonfalone bianco’, premio per il primo classificato. Oggi sono 13 le società impegnate tutto l’anno nella costruzione degli stupendi carri allegorici.



Si parte domenica 12 febbraio con la prima sfilata per le vie del centro storico, che terminerà in piazza del Popolo in tutta la sua meraviglia. La domenica successiva la premiazione, con i gonfaloni dei vari colori via via più scuri, dal bianco al nero, destinato all’ultimo carro classificato. Tante le maschere presenti, tra coriandoli e stelle filanti, in un tripudio di magia e colori.



Bologna e Pieve di Cento, gli eventi per Carnevale

Di grande importanza anche il Carnevale di Pieve di Cento, sempre nel Bolognese, che anticipa di una domenica (primo appuntamento il 5 febbraio), continua il 12 e il 19 - eventuale recupero il 5 marzo - e aggiunge anche una speciale data primaverile per il 20 maggio. Il carnevale pievese torna così dopo due anni condizionati dal Covid con grande entusiasmo e la tradizionale sfilata dei carri allegorici, delle maschere e degli sbandieratori.

Non può mancare Bologna, con il Carnevale e la festa sotto ai portici capitanata dalla maschera del Dottor Balanzone. Non mancheranno quindi gli speciali tortelli verdi agli spinaci della tradizione bolognese, ripieni di mortadella e ricotta, così come i tantissimi dolci di Carnevale per la ‘Ghiotta’.



A Bologna si parte domenica 5 febbraio. Le tradizioni legate alla festa sono molteplici: dal Carnevale dei Bambini, istituito dal cardinale Giacomo Lercaro negli anni 50, al ruolo dei burattini, con tantissimi spettacoli sparsi per la città, a partire da quelli del maestro Riccardo Pazzaglia. Per non parlare della tradizionale parata dei carri lungo le vie del centro storico, passando tra le meravigliose piazze e davanti alla fontana del Nettuno, fino a piazza Maggiore, oltre ai tantissimi appuntamenti in provincia già citati.



Ferrara e Comacchio, dal Carnevale Rinascimentale a quello sull'acqua

Nella città estense il Carnevale assume un gusto tutto rinascimentale, con dame e nobili a spasso per le vie del centro storico. Appuntamento nel cortile del Castello Estense e negli altri magnifici scorci della città nelle domeniche di festa, con dolci ed eventi speciali.



Ci si sposta di poco e si arriva nella Venezia emiliana per un Carnevale suggestivo, con la sfilata non soltanto per le vie del centro, ma anche sull’acqua. Uno show unico arrivato alla decima edizione che promette bellezza: eventi in programma il 12 e il 19 febbraio. Info: www.carnevalecomacchio.it.



Imola, il Carnevale dei Fantaveicoli

Domenica 19 febbraio torna anche il Carnevale dei Fantaveicoli a Imola, appuntamento da non perdere organizzato come di consueto dal Comune. Una 26esima edizione che vede così la grande sfilata dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari fino alle vie del centro storico. Tutto nel rispetto dell’ambiente, con l’ecologia e la creatività degli imolesi alla base dei fantaveicoli.



I mezzi più originali e sgargianti spiccheranno così nella festa con tantissimi concorsi, dedicati anche a gruppi mascherati e biciclette, e la premiazione finale in piazza Matteotti. Info e iscrizioni sul sito del Comune di Imola.