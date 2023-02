Carnevale 2023, gli eventi e le feste da non perdere a Pesaro e dintorni

Carnevale 2023

Pesaro, 10 febbraio 2023 – Carnevale è sinonimo di festa, travestimenti, divertimento e – chiaramente – dolci. Tutta la Provincia di Pesaro e Urbino si prepara ai festeggiamenti tra le immancabili sfilate dei carri allegorici e le maschere più particolari e divertenti.





Uno degli appuntamenti più apprezzati rimane certamente la grande carnevalesca di Fano (fano) che, anche quest’anno, rappresenta una delle tappe più importanti d’Italia. L’edizione 2023 proporne un viaggio con Vulòn verso l’Arte. Tre weekend di eventi – 5, 12 e 19 febbraio - con al centro le sfilate dei grandi carri allegorici, il getto di dolciumi, il carnevale dei bambini e i “grassi” martedì e giovedì. Da quest’anno, in quello che è definito “Carnevale off”, si potranno vivere spettacoli e appuntamenti in tutto il fine settimana, con il sabato dedicato alle famiglie e ai giovani e il venerdì allo spettacolo dal vivo.



Anche Pesaro si prepara alla grande sfilata dei carri, immancabile sarà lo spettacolo a Villa Fastiggi che ritorna dopo due anni di sosta obbligata causata dalla pandemia. E quindi, salvatevi questa data: sabato 26 febbraio. Preparate il vostro costume migliore e godetevi lo spettacolo dei carri San Pietrani che ogni anno rappresentano una tappa fondamentale per giovani e adulti della Città.



Per il capoluogo di Provincia doppio appuntamento, dopo Villa Fastiggi torna anche il “Carnevale dei Ragazzi”, organizzato grazie alla partecipazione delle parrocchie che mettono in campo i loro gruppi giovanili, le famiglie e “i mani abili” che svolgono un vero e proprio servizio, allegro e gioioso, con lo scopo di far divertire grandi e piccini uniti dal lavoro comune. Alla 66esima edizione della rassegna - in programma per la giornata di domenica 19 febbraio - hanno aderito nove formazioni con le seguenti allegorie: “Finalmente torniamo a volare!!!” della parrocchia S. Maria di Loreto, “Il mare di S. Martino” (San Martino), “Lady Gaga al Carnevel de Pesre” (Gruppo Torraccia), “C’era una volta nel bosco…” (San Carlo), “La famiglia Addams” (Sacro Cuore di Soria), “L’app del contadino” (San Fabiano di Villa Ceccolini), “An dì c’an è bon” (Cattabrighe e San Pietro in Calibano) oltre a “Roller Pesaro”.



Per i palati sopraffini, che non si accontentano di soli dolciumi, viene in soccorso Acqualagna dove andrà scena il Carnevale al Tartufo Nero. Giovedì 19 febbraio – Giovedì Grasso -, saranno presenti nella capitale del diamante nero stand di tartufo fresco, esposizioni di artigianato artistico e altri prodotti del territorio, seminari, sfilate in maschera, spettacoli, musica, balli e intrattenimento.



g.m.