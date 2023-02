Carnevale 2023 Marche, ecco le date e gli eventi da non perdere

Carnevale di Fano, postazioni getto sold out. Servono 20 quintali di dolci in più

Ancona, 1 febbraio 2023 – Maschere, costumi e dolci tipici: il Carnevale nelle Marche ogni anno rappresenta un’esperienza unica e tutta da vivere, con tappe storiche e futuristiche che rendono speciale il mese di febbraio.



Tra gli appuntamenti più attesi, senza dubbio, il Carnevale di Fano che rimane uno dei più antichi d’Italia e che per questo 2023 proporne un viaggio con Vulòn verso l’Arte. Tre weekend di eventi – 5, 12 e 19 febbraio - con al centro le sfilate dei grandi carri allegorici, il getto di dolciumi, il carnevale dei bambini e i “grassi” martedì e giovedì. Da quest’anno, in quello che sarà definito “Carnevale off”, si potranno vivere spettacoli e appuntamenti in tutto il fine settimana, con il sabato dedicato alle famiglie e ai giovani e il venerdì allo spettacolo dal vivo.



Ad Acqualagna, invece, va in scena il Carnevale al Tartufo Nero, adatto ai palati fini ma anche alle famiglie. Il 19 febbraio, infatti, saranno presenti nella capitale del diamante nero stand di tartufo fresco, esposizioni di artigianato artistico e altri prodotti del territorio, seminari, sfilate in maschera, spettacoli, musica, balli e intrattenimento.



Torna anche il Carnevale storico Castignanese con 5 giornate di divertimento per grandi e piccini. Sabato 11 febbraio si parte con il veglione di apertura ad ingresso libero, dalle 23. Giovedì 16 dalle 17 si procede con la gara e la proclamazione del “Re di Carnevale”. Sabato 18 un altro veglione mascherato sarà al centro del divertimento nella struttura Polifunzionale Predaia dove, dalle 22, si esibiranno diverse band e il dj set di Manuele Campanelli.

Lunedì 20 febbraio il penultimo appuntamento della carnevalesca castignanese è riservato ai più piccoli, dalle 15.30, con balli, giochi e animazione. L’ultima giornata – quella di martedì 21 - sarà poi dedicata alla grande sfilata dei carri e dei gruppi mascherati, con premi ai costumi più belli e divertenti. Non mancheranno, inoltre, i balli in maschera e il veglione di chiusura con dj set e premi per i partecipanti.



Anche il Carnevale storico di Offida non si risparmia. Tra gli appuntamenti più importanti proposti dal ricco calendario della carnevalesca, certamente il Giovedì Grasso. Il 16 febbraio dalle ore 11.30 al Teatro Serpente Aureo si svolgerà la cerimonia per la consegna delle chiavi della Città ad una delle Storiche Congreghe offidiane. Alle 15, sempre al Teatro Serpente Aureo, tutti i bambini mascherati potranno divertisti grazie al concorso a premi che si terrà per tutto il pomeriggio. Martedì 21 il Carnevale si sposta in Piazza del Popolo dalle 15 con le storiche congreghe offidiane, balli e premio finale per il miglior gruppo mascherato.



Ascoli Piceno si colora, dal 16 al 21 febbraio, grazie ai diversi appuntamenti organizzati per la festività. Per la giornata di Martedì Grasso, dalle 15, Piazza del Popolo ospiterà la sfilata dei carri e delle maschere, alle 20.30 il ballo in Piazza farà divertire grandi e piccini e, a concludere, la nomination dei gruppi mascherati per categorie a cui seguirà la grande festa finale con la musica di Doctor Vintage. Sabato 25 verranno poi premiati, al Teatro Filarmonici i gruppi mascherati.



Infine, impossibile non citare il Carnevale di San Benedetto del Tronto, uno dei più rinomati in tutta la Regione Marche. Anche quest’anno torna con 4 appuntamenti, dal 16 al 21 febbraio, che comprenderanno la sfilata dei carri, i gruppi mascherati e dolciumi.



g.m.