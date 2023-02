Carnevale 2023 Emilia Romagna, cosa fare nel weekend del 18 e 19 febbraio: il programma

Bologna, 16 febbraio 2023 – Pronti ad occupare le piazze dell’Emilia Romagna e portare nelle varie città musica, festa e tanta allegria.

Il Carnevale è ormai arrivato e tanti sono gli appuntamenti nelle province pronti ad accogliere visitatori da ogni dove e ad intrattenerli con maschere, celebrazioni storiche e sfilate senza tempo.

Qui di seguito il programma con gli eventi più attesi per questo weekend del 18 e 19 febbraio 2023.

Carnevale a Bologna

Nella città di Balanzone, maschera simbolo di Bologna, non mancano gli appuntamenti per festeggiare il Carnevale questo weekend.

Sabato 18 febbraio tutti pronti per il ballo in maschera al Carnevale ottocentesco di Bologna. Dalle 15 da piazza Carducci si parte per il corteo di rievocazione storica sotto i portici di Santo Stefano e via Farini. Alle 16, poi, ci sarà il ballo ottocentesco in piazza Minghetti con la rievocazione storica del Carnevale Bolognese della "Società del Dottor Balanzone".

Dal 19 al 21 febbraio ci sarà la Fiera di Carnevale: stand, sfrappole e tanti prodotti artigianali tra le vie della città. Ecco la mappa:

piazza Maggiore presso il Palazzo del Podestà e presso l’Orologio;

piazza Maggiore angolo piazza Nettuno (lato Palazzo del Podestà);

in piazza Nettuno, di fronte all’agenzia viaggi;

in via Indipendenza ai civici n. 3, 4, 17, 31, 53 - angolo via Montegrappa e angolo di via Goito;

via Irnerio angolo con via Indipendenza.

Nella cornice del DiMondi Festival, dalle 16 alle 18 in piazza Lucio Dalla c’è poi la Festa di Carnevale 2023 con balli, parata delle maschere e lo spettacolo di burattini "Il Manifesto dei Burattini" di Vittorio Zanella.

Carnevale di San Giovanni in Persiceto (Bologna)

Finalmente in arrivo un’altra domenica del centenario Carnevale persicetano. Appuntamento domenica 19 febbraio dalle 10 in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto, dove residenti e visitatori assisteranno alla 149esima edizione di questa tradizionale festa, nata nel 1874, con la sfilata delle maschere allegoriche.

Per l’occasione, sono previste 13 società carnevalesche a colorare la giornata, a seguire 4 mascherate di gruppo e due mascherate singole. Inoltre, tanti coriandoli e tanta allegria ad animare la sfilata.

E come per ogni Carnevale, anche quello persicetano ha una propria maschera tradizionale: quella di Re Bertoldo, il contadino con ‘scarpe grosse e cervello’ e re dell’allegria e della buona cucina. Ed è proprio lui a dare il via alle sfilate allegoriche.

Come da tradizione, la sfilata avviene nelle due domeniche di Carnevale: la prima, che quest’anno è caduta di 12 febbraio, è la domenica degli Spilli; la seconda, quella del 19 febbraio, è la domenica delle Premiazioni (che avranno luogo alle 13.45, in piazza del Popolo).

Nel corso della giornata, dalle 10 alle 20, in piazza Guazzatoio ci sono gli stand per lo street food di Carnevale. Tra gli altri appuntamenti: ore 14 al parco Pettazzoni con Radio Stella che farà da sfondo a spilli di carri e mascherate. Sempre alle 14 in piazza Sassoli appuntamento per bambini e ragazzi con Tantumballebollonpalle; a seguire dalle 14.30 alle 18.30 il parco si riempie di bolle di sapone giganti.

Carnevale di Pieve di Cento (Bologna)

Domenica 19 Febbraio alle ore 14.30 ci sarà la Grande Sfilata di Chiusura di questo Carnevale e la proclamazione vincitore del concorso “Il carro più bello” promosso dalle scuole di Pieve di Cento. Per l’occasione è prevista la sfilata di carri allegorici e macchine da gettito, e ancora: trenino itinerante, gonfiabili, brasiliane, giocolieri, trucca bimbi, tutto condito dall’animazione a cura di “Punto e Virgola” con mascotte.

Carnevale dei Fantaveicoli a Imola

Domenica 19 febbraio torna anche il Carnevale dei Fantaveicoli nella sue 26esima edizione. Ad intrattenere gli ospiti la grande sfilata dei fantaveivoli, originali, sgargianti e bizzarre vetture, che partiranno dall’autodromo Enzo e Dino Ferrari fino alle vie del centro storico. Infine, la premiazione in piazza Matteotti.

Carnevale d’Europa di Cento (Ferrara)

Domenica 19 febbraio al Carnevale di Cento è prevista una sfilata delle Lamborghini, creazione dello storico imprenditore nato a Cento, Ferruccio Lamborghini, in occasione del 60° anniversario dell’inizio di attività della Lamborghini Automobili di Sant’Agata Bolognese. Tantissimi i piccoli eventi collaterali che si troveranno in città per celebrare questo traguardo.

A fare da madrina della giornata sarà la fotomodella Giulia Calzolari. Al termine della parata, imperdibile l’esibizione dei Disco Club Paradiso, la scoppiettante band bolognese dell’ultima edizione di X-Factor 2022.

Carnevale sull’acqua a Comacchio (Ferrara)

Un Carnevale speciale, quello di Comacchio. Il Carnevale sull’acqua è l’imperdibile appuntamento nella meravigliosa cornice della piccola ‘Venezia emiliana’. Un vero gioiello architettonico, che si unisce al fascino dell’acqua e ai pescherecci.

Già dal mattino Comacchio è fitta di eventi: per tutta la giornata, dalle 10 alle 18:30, in via XX settembre ci saranno animazione, truccabimbi e balli di gruppo; e sempre nel centro storico si può prender parte a mercatini e luna park.

Alle 10:30, in piazzetta Trepponti, ci sarà la sfilata dei bambini dell’Istituto Comprensivo di Comacchio. Alle 12,45, sempre qui, ci sarà la presentazione degli equipaggi delle barche allegoriche.

Per l’occasione, infatti, le barche dei canali si trasformano in battelli allegorici, che fluttuano sulle acque del centro storico, trasportando i partecipanti inondando di allegria canali, vicoli e piazze. In tutto, sono previste 12 imbarcazioni allegoriche per la sfilata che inizierà alle 14:30 con i gruppi mascherati. A seguire, alle 16:30, esibizione di diverse scuole di danza. Mentre alle 18 ci sarà la premiazione delle barche allegoriche, delle scuole di danza e dei gruppi a piedi.

A seguire, musica e balli di gruppo con tante sorprese insieme alle associazioni per salutare il Carnevale. Si segnalano anche spettacoli teatrali: “Scene di ordinaria follia!” e “Sganapino e Fagiolino”.

Carnevale degli Sgorghigueli a Modena

Dopo l’atteso sproloquio di Sandrone di Giovedì Grasso, lo scorso 16 febbraio, ecco che la Famiglia Pavironica torna in piazza per festeggiare il ‘Carnevale degli Sgorghigueli e di tutti i bambini’.

Appuntamento domenica 19 febbraio con parata e musiche per le vie del centro storico. Partenza alle 14 da piazza Roma e poi tutti al seguito delle maschere modenesi Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo, sul ritmo della Banda di Montese e Castel d'Aiano e dalla Grande Orchestra d'Appennino.

Carnevale a Ravenna

Tutti con gli occhi puntati sul sul palco Artificerie Almagià di Ravenna, sabato 18 febbraio, dove saliranno i burattini con lo spettacolo per bambini e famiglie “Storie di Arlecchino”. Protagonista della baracca dei burattini sarà appunto la maschera di Arlecchino, in un viaggio tra la Commedia dell’Arte e la Commedia Burattinesca italiana.

A seguire, domenica 19 tutti a Marina di Ravenna con il Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. Sarà il secondo appuntamento, dopo quello del 12 febbraio, dove ci sarà la sfilata di maschere e musica a partire dalle 14.30.

Carnevale di Rimini

Un calendario fitto quello del Carnevale di Rimini. Sabato 18 alle 17 i bambini potranno prender parte al Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini, presso il Fellini Museum.

Domenica 19 febbraio (e anche martedì 21) torna la 21esima edizione di ColorCoriandolo, tradizionale appuntamento con il Carnevale in compagnia della musica di Radio Bruno. Una vera e propria festa in piazza Cavour tra musica, giochi e maschere.

Carnevale a Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Il 19 febbraio torna il carnevale di Santarcangelo di Romagna nella sua 19esima edizione. Ad intrattenere gli ospiti la sfilata di carri allegorici per le vie del centro e la tradizionale lotteria di Carnevale.

Il corteo partirà alle 14:30 da via Montevecchi, per poi proseguire in via Cavour, Molari, piazza Ganganelli, piazza Marini e via Andrea Costa. In tutto sono previsti 9 gruppi a piedi e da 12 carri allegorici.

Le strade e le piazze si riempiranno di coriandoli, trenini, gruppi in costume tra giochi, musica e vin brulé sugli stand in piazza Ganganelli.