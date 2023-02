Emilia Romagna: 50 motivi per amarla tra cibo, arte e natura

50 motivi per amare l'Emilia Romagna tra cibo, arte e natura

Osterie d'Italia 2023: dove andare in Emilia Romagna, Veneto e Marche

Per approfondire:

Bologna, 9 febbraio 2023 – L’Emilia Romagna è una delle regioni più belle d’Italia. A dirlo, questa volta, è un documentario tedesco che illustra "50 motivi per amare l'Emilia-Romagna” curato dal gruppo radiotelevisivo più importante della Germania, ARD, e che andrà in onda il 10 febbraio.

E’ stato girato lo scorso anno in regione e racconta le bellezze del territorio – dalle spiagge, alle botteghe d’arte, ai monumenti Unesco fino alle eccellenze in tavola e della Food Valley emiliano romagnola – e fornisce un elenco di 50 ragioni per amare la nostra regione. Ecco di cosa si tratta.

I 50 motivi per amare l’Emilia-Romagna secondo ARD

L’Università di Bologna Le Tagliatelle al Ragù Le Torri di Bologna I Tortellini (Bologna) Il Portico di San Luca (Bologna) La Mortadella Bologna IGP Piazza Maggiore (Bologna) La città di Bologna Il Parmigiano Reggiano Dop Giuseppe Verdi Il Prosciutto di Parma Dop La Violetta di Parma La città di Parma Lo Gnocco fritto Fontanellato (Parma) Il Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma) Don Camillo e Peppone a Brescello (Reggio Emilia) La Pietra di Bismantova (Reggio Emilia) Il Castello di Canossa (Reggio Emilia) L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop Il Cimitero di San Cataldo (Modena) Il Mercato Albinelli (Modena) La Motor Valley La città di Modena Il Lambrusco Noleggiare una bicicletta a Ferrara La Coppia Ferrarese Igp Palazzo Schifanoia (Ferrara) La città di Ferrara Il Parco del Delta del Po La piccola città di Comacchio (Ferrara) Marina di Ravenna La Tomba di Dante Laboratorio di Mosaico La città di Ravenna La spiaggia della “Bassona” (Ravenna) Il Museo della Marineria di Cesenatico (Forlì Cesena) Il Porto Canale di Cesenatico (Forlì Cesena) Il Percorso della Strega sul camminamento di San Marino La Repubblica di San Marino Le teglie di Montetiffi (Forlì Cesena) Formaggio di Fossa Il ballo Liscio La Stamperia Marchi Santarcangelo di Romagna (Rimini) La Piadina Romagnola Igp Il Fellini Museum Il mercato del pesce di Rimini Il centro storico di Rimini La Costa Adriatica

La cucina tipica dell’Emilia Romagna

Un posto di rilievo nel documentario è poi occupato dalla cucina tipica, con i prodotti Dop e Igp e le botteghe di gastronomia. Tra le prelibatezze raccontate: la Piadina Romagnola Igp, la Coppia Ferrarese Igp, il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, stagionato nelle “fosse” seguendo una tradizione che risale alla fine del 1400. E ancora: il Lambrusco, la Torta fritta e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, il Prosciutto di Parma Dop, il Parmigiano Reggiano. Conclude la rassegna delle specialità la Mortadella Bologna IGP e il vero ragù alla bolognese con i suoi ingredienti e tempi di cottura.

Di cosa parla il documentario

Il regista del documentario nutre un grande amore per l’Emilia Romagna. Il film parte con un caloroso e iconico "Benvenuti in Emilia Romagna” da parte di Lella e Marina Magnani, madre e figlia titolari di una storica piadineria riminese, e prosegue lungo le spiagge e i monumenti più famosi in Romagna, dal Parco del Mare al Museo della Marineria fino alla ‘piccola Venezia’ (Comacchio).

In Emilia, la narrazione spazia da Modena - con il Duomo e la torre civica Ghirlandina Patrimonio Unesco e il monumento al grande tenore Luciano Pavarotti, nonché culla della Motor Valley, con le tappe al MEF – Museo Enzo Ferrari, e alla collezione del Museo Stanguellini - a Parma, città d’arte il cui simbolo, il Teatro Regio, rende omaggio a Giuseppe Verdi. L’ultima tappa culturale attraverso l’Emilia-Romagna è il suo capoluogo, Bologna, con una ripresa a volo d’uccello sulla collina del Santuario di San Luca e i suoi 4 km di Portici, Patrimonio Unesco dal 2021.

Per finire, l’Emilia-Romagna conquista il cuore dei turisti con le sue aree naturalistiche. Nella puntata si vedono la lunga spiaggia di sabbia della Bassona, nel Ravennate, e il Parco del Delta del Po, Patrimonio Unesco tra fenicotteri e cavalli.

Le bellezze dell’Emilia Romagna viste da fuori

Grande soddisfazione da parte dell’assessore al Turismo Andrea Corsini, per questa grande occasione di visibilità, in vista delle vacanze primavera-estate dei tedeschi, che arricchisce le attività promozionali della Regione attualmente in corso sui mercati di lingua tedesca.

Le riprese, realizzate dal cameraman Stefan Bruse per la regia di Stephan Düfel, si sono svolte dal 20 settembre al 10 ottobre dello scorso anno, con il coordinamento di APT Servizi Emilia-Romagna.

Il documentario si conclude così: “Tutta la Regione possiede questo “mix irresistibile”: arte, cultura e gioia di vivere. Ecco perché per noi è stato molto semplice trovare i 50 motivi per amare l’Emilia-Romagna”.