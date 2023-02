L’Emilia Romagna ha la cucina regionale migliore d’Italia: ecco la classifica

La cucina dell'Emilia Romagna è la più buona secondo la classifica TasteAtlas 2023

Bologna, 6 febbraio 2023 – Il tortellino ha conquistato tutti. O forse le tagliatelle al ragù. O la mortadella. Insomma, non è chiaro quale piatto tradizionale dell’Emilia Romagna abbia fatto breccia nel cuore degli oltre 100mila utenti che hanno partecipato alla votazione sul portale TasteAtlas, una sorta di enciclopedia gastronomica globale che cataloga online ingredienti, piatti, ricette e ristoranti.

Quel che è certo, però, è che chi ha assaggiato la cucina regionale dell’Emilia Romagna l’ha messa al primo posto in Italia. D’altronde, sappiamo che anche in casa Sussex Meghan Markle si diletta sul ragù tradizionale. Qui di seguito riproponiamo la classifica che sta aprendo ‘aspre’ querelle sul web; e per fare chiarezza su quali siano le ricette locali più apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo, siamo andati a leggere sempre su TasteAtlas anche la top 10 dei migliori piatti in Emilia Romagna.

La migliore cucina regionale secondo TasteAtlas 2023 è in Emilia Romagna

Secondo la classifica pubblicata a gennaio da TasteAtlas, la cucina regionale migliore è quella emiliano-romagnola. Non a caso, parliamo di una regione che conta ben 44 eccellenze Dop e Igp e dalla cui Food Valley ne è nata anche una web serie con Orietta Berti.

Insomma, non c’è da stupirsi se l’Emilia Romagna conquista un podio a tavola. Ad ogni modo, è difficile trovare un primato tra tutte le prelibatezze regionali che il Belpaese regala, con le sue storie e ricette. E a tal proposito, c’è da fare un piccolo appunto sulla classifica. Innanzitutto, nel ranking sono state menzionate solo 14 regioni su 20, di cui restano escluse per mancanza di voti sufficienti: Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata (e sappiamo tutti quanto si mangia bene in ognuno di questi territori); e poi che il sondaggio, essendo aperto a utenti da tutto il mondo, si basa anche sui viaggi che gli stessi visitatori hanno più o meno compiuto, influendo inevitabilmente sul risultato finale.

Ad ogni modo, se queste premesse sono vere, d’altro canto come essere in disaccordo con questa vittoria? Vediamo come funziona il sondaggio e quali sono i principali piatti tradizionali che hanno fatto innamorare visitatori da tutto il mondo.

Il sondaggio

Il sondaggio pubblicato da TasteAtlas riguarda oltre 100.000 utenti che hanno valutato i piatti e ingredienti presenti nel loro database. La valutazione di ogni Paese e regione è stata calcolata in base alla valutazione media dei migliori piatti di ogni regione.

La classifica completa

Emilia-Romagna (4.5) Campania (4.5) Lazio (4.4) Lombardia (4.4) Sicilia (4.3) Piemonte (4.3) Puglia (4.2) Liguria (4.2) Toscana (4.2) Sardegna (4.1) Friuli-Venezia Giulia (4.1) Calabria (3.9) Trentino-Alto Adige (3.9) Veneto (3.8)

I 10 migliori piatti dell’Emilia Romagna

Tagliatelle al ragù Ragù alla bolognese Piadina romagnola Gnocco fritto o crescentina Lasagne Tortellini Erbazzone Cappelletti in brodo Tortelli di zucca Tortellini in brodo

L’elenco è visitabile sulla pagina di TasteAtlas.