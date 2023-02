I migliori ristoranti dell’Emilia Romagna nella top 100 di TheFork, uno è sul podio: ecco quali sono

I migliori ristoranti in Emilia Romagna votati dagli utenti di TheFork nella top100 in Italia

Bologna, 7 febbraio 2023 – Ieri è apparsa sul sito di TheFork la classifica dei 100 migliori ristoranti in Italia votati dagli utenti che prenotano nei locali attraverso la piattaforma nel corso del 2022.

Sono tantissimi, infatti, che utilizzano questa app per riservarsi il posto nei vari locali convenzionati, ottenendo sconti e premi esclusivi; non solo, ma grazie alle recensioni lasciate dagli stessi utenti che provano i ristoranti, è anche una sorta di prontuario su dove andare a mangiare.

Così, TheFork ha deciso di battezzare la prima edizione della classifica sui migliori ristoranti recensiti dagli utenti. Ecco dove andare a mangiare in Emilia Romagna secondo la top 100.

Antica Moka, Modena

Il ristorante Antica Moka di Modena si aggiudica un bel terzo posto nella top 100 di TheFork. Un ottimo risultato quello ottenuto dalla giovane cucina che porta l’Emilia Romagna sul podio nella lista dei preferiti dagli utenti. Come spiegano i ristoratori, discendenti di casari, la cucina di Antica Moka offre piatti raffinati ma tradizionali, che guardano alle origini e al ricordo del nonno, uno dei primi iscritti al consorzio del Parmigiano Reggiano, e della nonna che imbandiva le grosse tavolate per le ricorrenze di paese. Il ristorante possiede anche un’acetaia, il simbolo della città Modena. E sulle sue tavole è possibile gustare l’oro nero di casa.

Tra gustosi piatti moderni, che spaziano dal pesce alla carne, spuntano un intramontabile del territorio: Tortellini di "nonna Sarita" in cialda di Parmigiano con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dell’acetaia di casa.

Locanda del Culatello, Soragna (Parma)

Già dal nome si può intuire quale sia la specialità di casa. La Locanda del Culatello di Soragna, in provincia di Parma, si aggiudica il 12esimo posto sui 100 ristoranti votati su TheFork. A conquistare i palati dei buongustai che hanno prenotato un tavolo qui sulla piattaforma non poteva che essere il culatello, un salume a denominazione di origine protetta Dop, tipico della provincia di Parma. Non manca tra gli antipasti il prosciutto di Parma stagionato 50 mesi, così come non manca tra i primi lo gnocco di patata con fonduta di Parmigiano Reggiano e culatello croccante.

La Giostra, Cervia (Ravenna)

La Giostra di Ravenna – Luna Park Gastronomico è al numero 52 nella classifica di TheFork. Immersi nell’atmosfera da parco divertimenti, lungo la strada Romea, i commensali theforkiani hanno potuto assaggiare qui piatti di terra e di mare. Chissà qual è la portata che ha conquistato gli utenti: le alici marinate con piadina e cipolla caramellata, i cappelletti o la cheese-cake romagnola con squacquerone e fichi?

Bequadro Restaurant And Sound, Parma

Sempre a Parma, il 70esimo posto se lo aggiudica Bequadro Restaurant and Sound, dove tradizione incontra la modernità. Immancabile il salume di casa, il Prosciutto di Parma, alternato a carpaccio di Wagyu esaltato dalla crema al Parmigiano 30 mesi. Tra i piatti eleganti, che vanno dal pesce alla carne, troviamo specialità sia crude che cotte. Grande offerta di drink, considerando che il locale ospita anche musica dal vivo. Pezzo forte: menù tapas.

Colombo Polesine Parmense, P. Parmense (Parma)

Ancora in provincia di Parma, nel Polesine Parmense, una cucina ha fatto breccia nel cuore e nel palato dei visitatori giunti fin qui grazie a TheFork. L’indizio l’abbiamo, e sappiamo già che il culatello Dop è uno dei main course della casa. Ma il ristorante Colombo Polesine Parmense pare abbia conquistato la sua 74esima posizione con piatti genuini, ma pieni di gusto e tradizione. Accanto ai salumi tipici locali troviamo tagliolini al culatello, tortelli alle erbe e guancialini al lambrusco.