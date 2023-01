Carri e maschere: conto alla rovescia La città si prepara al carnevale

Inizia la marcia di avvicinamento al Carnevale Monturanese che finalmente, in questo 2023, tornerà a una conformazione decisamente più tradizionale dopo alcune edizioni in formula forzatamente ridotta causa il post pandemia. Uno dei primi passi formali, mentre tutte le contrade si stanno attrezzando lavorando ai carri da far sfilare, è avvenuto sabato scorso coinvolgendo come sempre le scuole. Visto infatti che il 21 febbraio, martedì grasso, è ormai alle porte una delegazione della Pro Loco guidata dalla presidente Lucia Gallucci, insieme con il primo cittadino Moira Canigola, si è recata presso il plesso scolastico di viaa Alfieri per consegnare ad ogni alunno delle quinte classi della scuola Primaria una scatola con all’interno il kit completo per realizzare una maschera in cartapesta e la storia del Carnevale monturanese. Un gesto formale ma simbolico che conferma il legame stretto tra l’evento Carnevale e le nuove generazioni; un laboratorio artistico pensato da qualche anno per diffondere proprio una tradizione che nasce negli anni settanta. L’obiettivo è quello di stimolare la fantasia, la creatività e la manualità dei bambini, arricchendo con il loro travolgente entusiasmo la sfilata e con il loro carro che aprirà la grande sfilata.

Roberto Cruciani