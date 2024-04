Ciarpella: "Rimetteremo quei soldi per il turismo"

Il sindaco Massimiliano Ciarpella chiarisce le dinamiche dell’utilizzo di parte dei proventi dell’imposta di soggiorno (per 80.600 euro) come deliberato nell’atto di giunta del 22 aprile e nella determina del 24 aprile: "Lo stanziamento delle risorse dai proventi dell’imposta di soggiorno è stato effettuato in attesa della variazione di bilancio, in programma nel consiglio del 29 aprile". In sostanza, nel volgere di una settimana, sono stati deliberati prelievi dagli introiti dell’imposta di soggiorno’ destinandoli agli eventi del 1 Maggio ma l’intenzione era di rimetterceli a stretto giro quel capitolo, con la variazione di bilancio. "Ci auguriamo anche di ottenere un contributo dal bando accoglienza della Regione al quale ci siamo candidati, nonché dall’avviso pubblicato dalla Camera di Commercio delle Marche per la promozione turistica" prosegue Ciarpella. Nulla quaestio invece per i 36mila euro derivanti dall’imposta di soggiorno impegnati per la promozione social e web della città: era uno dei punti concordati con la Consulta. "Altre somme saranno destinate al bus navetta estivo (circa 6mila euro stando al deliberato, ndr) con una compartecipazione della Regione, per gli infopoint turistici ed eventi destagionalizzati. Strumenti richiesti dalla Consulta per il turismo che ringraziamo per la collaborazione e le proposte condivise".

"Il Primo Maggio per la nostra città è un evento di punta. E’ il nostro lancio della stagione estiva e quest’anno – conclude Ciarpella – abbiamo lavorato per estendere il programma ai giorni precedenti, favorendo il soggiorno in città e organizzando attrazioni per una platea molto ampia". Infine, il Comune è destinatario di 45mila euro grazie al bando regionale sulla digitalizzazione, "con cui potremo attivare ulteriori progetti di valorizzazione della città".

Marisa Colibazzi