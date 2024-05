Ladri colpiscono in due negozi di frutta e ortaggi

Sono episodi di furti, a tratti surreali, che continuano a ripetersi con ritmo incessante e preoccupante perché nessun commerciante ormai si sente più al sicuro. Pochi giorni fa, il furto in un negozio di frutta e ortaggi che si affaccia sulla Statale; l’altro giorno, ignoti balordi (forse gli stessi?) sono tornati in azione ai danni di un altro negozio di frutta e verdura che, ugualmente, dà sulla Statale. La dinamica è una fotocopia di quelle dei precedenti casi di furto: vetrina d’ingresso mandata in frantumi, interno del negozio lasciato praticamente intatto perché il vero obiettivo resta il registratore di cassa dove, a parte un fondo cassa, non c’è altro. I malviventi hanno agito nottetempo, nessuno ha sentito nulla e al titolare dell’attività non è rimasto altro che prendere atto della indesiderata visita notturna e mettersi a fare la conta dei danni. Scene ormai entrate nella consuetudine che, però, nulla tolgono al malcontento e alla preoccupazione crescente di residenti e commercianti, soprattutto del centro, ormai in balia di balordi che scorrazzano nel borgo marinaro (soprattutto a nord della Piazza Garibaldi) ma anche in alcuni punti meno vissuti e poco visibili del lungomare (dove sono non mancano anche atti vandalici) e che con comportamenti da gradassi e spesso intimidatori, impongono la loro molesta presenza. Le forze dell’ordine sono a conoscenza di questo stato di cose, continuano a mantenere una presenza assidua nelle zone in cui le criticità sono maggiori, contando anche sulla collaborazione, preziosa, di residenti e commercianti che scelgono di non girarsi dall’altra parte. Intanto, l’amministrazione comunale annuncia nuove telecamere, l’avvio del Controllo di vicinato ed è imminente la convocazione della prima riunione operativa della neo costituita Consulta per la sicurezza.

m.c.