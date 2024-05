Scontro sui rifiuti in contrada Sant’Andrea e sulla cabina Enel a Piane

Non sono mancate scaramucce in Consiglio comunale. Dopo le interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza ‘Insieme per Cambiare Montegiorgio’, sono stati discussi e votati argomenti come la mozione del consigliere Claudio Ferracuti, che aveva segnalato una discarica in contrada Sant’Andrea. "Ho raccolto le sollecitazioni di alcune famiglie della zona – spiega Ferracuti – che mi hanno mostrato da una finestra privata il degrado della zona, e mi avevano raccontato di aver già segnalato il problema al Comune". Secca la risposta dell’Amministrazione. "Non ero al corrente della cosa – spiega l’assessore all’ambiente Alan Petrini – mi sono attivato appena arrivata la mozione prima con un sopralluogo personale, ma esisteva un muretto che impediva la visuale, quindi ho interessato la polizia municipale che ha provveduto alle verifiche. A distanza di qualche settimana è stata visionata l’area che era utilizzata come deposito, ma non presentava condizioni che richiedessero interventi particolari o sanzioni". L’Amministrazione ha inoltre annunciato la riparazione dei sistemi frangisole della scuola elementare di Piane che erano danneggiati, gli interventi dovrebbero svolgersi durante l’estate. Molto accesa la concessione di una servitù di passaggio per la costruzione di una cabina elettrica a Piane, votata a maggioranza. "Mi sembra che il contratto preliminare per la servitù preveda un compenso di soli 500 euro – spiega il consigliere Fabrizio Cesetti – visto che si tratta di una società nazionale come Enel si potrebbe chiedere un opera compensativa maggiore, magari la fornitura elettrica gratuita per le festa di Piane". "Si tratta di un contratto nazionale standard – spiega ancora Petrini – come tanti altri in Italia. La cabina elettrica viene realizzata in prospettiva dell’aumento di popolazione. Chiedendo una compensazione più alta Enel potrebbe tornare sui suoi passi".

Alessio Carassai