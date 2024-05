Un confronto regolamentato tra due squadre

Una strategia educativa e divertente per imparare a guardare con gli occhi degli altri è il ‘debate’: si tratta di un confronto orale regolamentato tra due squadre che rispettivamente sostengono e controbattono un’affermazione avendo come scopo finale non la vittoria ma il miglioramento; è un esercizio alla tolleranza, che consente di comprendere e rispettare idee diverse dalle proprie, ma anche di acquisire una visione globale. Poiché bisogna essere capaci di una visuale sempre più ampia e di una messa a fuoco sempre più profonda dei complessi problemi dell’attualità, attraverso le esperienze di quest’anno, abbiamo provato a studiare l’antropocene nella letteratura guardando l’uomo dal di fuori: spostare il punto di vista è una scuola per crescere, promuovendo il pensiero critico. Ma abbiamo anche imparato a ‘vedere i dinosauri’, cioè a distinguere quello che è visibile, ma anche a scorgere quello che è invisibile, a prevedere e prevenire. Per questo occorre un cuore capace di andare oltre le apparenze, l’esteriorità, i luoghi comuni, i pregiudizi, la miopia. Un cuore intelligente. Perché non si vede bene che col cuore.

Classe III D