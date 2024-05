La magia di ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ . Faccia a faccia con il giovane autore del volume

"Chiusi gli occhi e provai a vedere quello che vedeva lui: e a un certo punto, accadde. Eccolo lì: il mesozoico. Un diplodoco mangiava i fiori della mamma. Uno pterodattilo volava sopra le nostre teste. Uno stegosauro si nascondeva dietro il sofà". Il 15 aprile con le seconde e le altre terze della scuola abbiamo avuto la fortuna di conoscere dal vivo G. Mazzariol, il giovane autore del libro ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ (2016), il romanzo di formazione nato dalla sua storia autobiografica che abbiamo letto con le insegnanti. L’incontro ha costituito per tutti noi un momento molto toccante, in cui confrontarci con lo scrittore in carne e ossa sulle pagine lette e sulle tematiche trattate: disabilità, inclusione, famiglia, amicizia, affetti, pregiudizi. Giacomo ci ha raccontato come sia stato difficile per lui accettare la ‘diversità’ del fratellino speciale, soprattutto durante l’adolescenza, fino a quando non ha cominciato a guardare il mondo con gli occhi di Giovanni, che è diventato così il supereroe che lui da piccolo si era sempre immaginato. L’esperienza ci ha trasmesso molti insegnamenti: la più preziosa è questa, che sforzarsi di guardare con gli occhi degli altri, entrando nel loro mondo è il primo passo per cambiare la visione della realtà.

Classe III D