Supermercati aperti e farmacie di turno 1 maggio a Bologna, ecco quali

Bologna, 29 aprile 2023 - Bologna si prepara a festeggiare la Festa dei lavoratori con il tradizionale concerto in Piazza Maggiore, ma c'è anche chi ne approfitterà per fare gite fuori porta o rilassarsi nei parchi cittadini. Ecco però le farmacie e i supermercati che resteranno aperti il Primo Maggio 2023, per gli acquisti dell'ultimo minuto.

Farmacie di turno

Di seguito le farmacie aperte 24 ore su 24, dalle 8.30 di lunedì 1 maggio alle 8.30 del lunedì successivo.

Comunale Ferrarese, via Ferrarese 153, 051 365887;

Del Reno, via Emilia Ponente 156, 051 381470;

Santissima Trinità, via Santo Stefano 82, 051 234521.

Ecco, invece, quelle aperte dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Comunale Don Sturzo, via Don Sturzo 31, 051 432289;

Della Cirenaica, via Bentivogli 99, 051 340902;

Della Stazione Centrale, viale Pietramellara 22, 051 246603;

Di Corticella, via Bentini 37, 051 705478;

Emilia, via Emilia Levante 146, 051548005;

Lavinio di Mezzo, via Emilio Lepido 222, 051 401393;

Marco Polo, via Marco Polo 22, 051 6345468;

Oberdan, via Altabella 14, 051 233339;

San Donnino, via San Donato 158, 051 510025;

Santa Rita, via Massarenti 179, 051 531203;

San Silverio della Chiesanuova, via Murri 191, 051 443131;

Stadio, via Andrea Costa 84, 051 6142141;

Toschi, via San Felice 89, 051 555062;

Trento Trieste, piazza Trento Trieste 1, 051 345859.

Supermercati aperti lunedì 1 maggio 2023

Pam e Pamlocal osserveranno gli orari 9-20, mentre le Pam Superstore saranno aperte dalle 8 alle 21. Aperture straordinarie per i punti vendita di Pam, con le serrande alzate anche nel giorno di festa. L’elenco completo dei supermercati aperti è disponibile su pampanorama.it nella speciale sezione ‘negozi’

Sarà aperto anche il Carrefour Express di via XXI Aprile 1945, dalle 9 alle 21, e quello di via Vittorio Veneto 21, dalle 9 alle 20.

Apertura straordinaria anche per i supermercati Despar, tra chi segue l’orario di mezza giornata (8-13) e chi l’orario completo (8-20): elenco completo su despar.it. Ok anche ai supermercati Md, quasi tutti aperti con orari straordinari: lista dettagliata su mdspa.it.

Saracinesche abbassate, invece, per i punti vendita Esselunga. Per Conad gli orari di apertura dei locali variano a seconda dei punti vendita: anche in questo caso, sul sito conad.it è disponibile la lista completa con orari di apertura. Idem per Coop e Ipercoop.