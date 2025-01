Weekend a Bologna: cosa fare il 17, 18 e 19 gennaio 2025

Bologna, 17 gennaio 2025 - Il momento più atteso della settimana si fa largo sotto le Due Torri. Si stacca dal lavoro e per qualche giorno si respira quiete e tranquillità, che perfettamente si abbinano alla programmazione di eventi artistici e culturali in agenda per questo weekend. Vediamo insieme cosa fare venerdì, sabato e domenica.

Venerdì 17 gennaio

Alle 20.30, all'Arena del Sole c'è lo spettacolo Cinema Cielo, con la regia di Danio Manfredini. Replica sabato alle 19. Alle 21, Lodo Guenzi è sul palco del Duse con Molto Rumore per Nulla, spettacolo con Sara Putignano, dalla regia di Veronica Cruciani e le musiche di Nicolò Carnesi. Le repliche sono sabato alle 21 e domenica alle 16. Ancora alle 21, Il Volo incanta l'Unipol Arena. Sempre alle 21, Amedeo Minghi arriva al Celebrazioni con la sua musica e i suoi brani, alcuni inediti. Alle 21.30, il Locomotiv accoglie Whitemary.

Sabato 18 gennaio

Alle 17, spazio ai bimbi al MAMbo per 'Letture al Museo', un incontro adatto ai più piccini e alle lorofamiglie. Sempre alle 17, palazzo Pepoli indaga sulla liuteria bolognese e di questa tradizione artistico. Tra gli ospiti, Debora Badiali, Mariarosa Pollastri, Roberto Noferini e Chiara Cattani. Alle 21, Lazza infiamma l'Unipol Arena. Sempre alle 21, il Dehon apre il sipario per Cinzia Leone in La Grande Rabbia.

Domenica 19 gennaio

Alle 11, il Teatro Testoni Ragazzi propone La pappa del panda. Dalle 10 alle 17, tutti all'Estragon Club per Figucon, tradizionale appuntamento per gli amanti delle figurine e per i collezionisti. Un evento imperdibile per scambiare o esporre immagini e card inedite, con anche volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo, come Paolo Mengoli. Alle 16 si va al Museo Archeologico per 'Destinazione Polo Nord', in occasione della mostra Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord. Sempre alle 16, apre le porte il Museo del Patrimonio Industriale per un laboratorio rivolto a bimbi e bimbe dai quattro ai sei anni, facendo loro esplorare la produzione del grano. Alle 21, il Mazzacorati ospita Mike Alfieri Trio. Alle 21.30, i Vito si esibiscono al Locomotiv Club.