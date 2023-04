25 aprile 2023 a Bologna, sindaco e governo in piazza: “Attenzione ai nuovi fascismi”

Bologna, 25 aprile - "È importante essere qui insieme. La memoria è il nostro orgoglio e la difendiamo di fronte a un velo di revisionismo e ipocrisia. L'antifascismo dell'oggi deve combattere i nuovi fascismi". Il sindaco Matteo Lepore in piazza del Nettuno per celebrare il 25 aprile fa riferimento anche alle ultime polemiche sulla Liberazione, ricordando l'importanza della parola antifascismo, pungendo il presidente del Senato Ignazio La Russa che aveva detto che "l'antifascismo non è nella Costituzione". E ancora: “L'antifascismo di ieri dovrebbe guardare anche ai nuovi fascismi dell'oggi”, ha aggiunto Lepore elencando il riemergere del razzismo, delle “violenze perpetrate sui migranti”, di scelte politiche vicine a quelle del presidente ungherese Orban in tema di natalità. “Di questo si alimentano i nuovi fascismi - ha aggiunto Lepore - di odio, di patriarcato e di sopraffazione”.

25 aprile al Pratello: coprifuoco e transenne / Le celebrazioni in regione

Rincara la dose il governatore dell'Emilia Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini: "Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani. Non è questione della parola antifascista nella Costituzione. La nostra Costituzione è antifascista".

In una piazza gremita, la presidente dell'Anpi Anna Cocchi, la ministra dell'Università, l'azzurra Anna Maria Bernini e il vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e l'ex premier Romano Prodi assieme a Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale.

"L'apertura del presidente Meloni? Non è mai troppo tardi per ravvedersi – ha commentato la presidente Anpi Cocchi – “Quando uno si ravvede si accolgono i ravvedimenti. È indubbio che non basta dire oggi mi ravvedo. Occorre la pronuncia pura e semplice della parola antifascismo» e Meloni deve «riconoscere che la nostra Costituzione è antifascista”.