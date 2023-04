Festa del 25 aprile al Pratello, coprifuoco e transenne. Diretta

Bologna, 25 aprile 2023 – Per molti, il momento più atteso del festone per la Liberazione dal nazifascismo, al Pratello, sarà alle 17 quando sul palco principale di piazza San Rocco salirà Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace (Reggio Calabria) celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e degli immigrati. Lucano, nell’ambito della kermesse anche quest’anno organizzata da ‘Pratello R’esiste’, dialogherà con Francesca Fornario e Alessandro Canella. Sullo sfondo, però, ci sarà come sempre curiosità sulla gestione dell’ordine pubblico dello storico ritrovo nella via simbolo del 25 aprile bolognese.

Una delle immagini simbolo degli incredibili picchi di degrado che toccò il festone del 25 aprile al Pratello dell’anno passato

IL PODCAST / Così Bologna venne liberata il 21 aprile 1945

Non tanto per quello che succederà la mattina, momento amato dalle famiglie che riescono a fare due passi tra i dehors e i mercatini, quanto per quello che accadrà al pomeriggio, quando con i fiumi di birra e l’afflusso massiccio di migliaia di persone potrebbero scatenarsi, come già l’anno scorso, diversi episodi di degrado e vandalismo. Il Comune sta facendo gli scongiuri, l’ordinanza anti-alcol di quest’anno è particolarmente dura – tutti a casa, in sostanza, alle 19.30 con la serrata dei locali – e piazza San Francesco verrà particolarmente presidiata, per evitare che nuovi Uomo Ragno provino a scalare il portale della chiesa. In Comune ieri c’era chi scherzosamente malignava: ‘magari diluvia e si limitano i danni’. Chissà, è una bella festa di libertà e se tutti si comporteranno con educazione, tutto si svolgerà per il meglio. La kermesse organizzata da ‘Pratello R’esiste’ partirà come detto dal mattino, conla posa all’angolo Pietralata-Pratello, alle 10.30 della corona ai caduti del Pratello. Alle 11 invece, in piazza San Rocco, si esibirà il Coro R’esistente con i canti popolari e partigiani. Sul palco principale poi nel corso della giornata si susseguiranno, tra gli altri, Mediterraneo, Donna Vita Libertà, Sgb e Pugilistica Navile, fino al culmine con Lucano. Negli altri punti della festa, sempre focus con musica e cultura.

Quanto all’ordinanza del Comune, bar e circoli privati nell’area della festa dovranno cessare la somministrazione dalle 19 e chiudere alle 19.30 di oggi fino alle 6.30 di domani. Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, e i produttori agricoli, dovranno chiudere alle 19 di oggi fino alle 6.30 di domani; i laboratori artigianali alimentari dovranno chiudere alle 19 di oggi fino alle 6.30 di domani. L’ordinanza inoltre, per le stesse strade più via Sant’Isaia e via San Felice, impone praticamente a tutte le tipologie di attività, dalle 7 di martedì 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo, il divieto di vendita per asporto, anche da distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in lattine e contenitori di vetro. In Piazza San Francesco, in via del Borghetto e in via de’ Marchi, dalle 10.30 di oggi fino alle 6.30 del giorno successivo, è vietato: l’accesso con bevande in contenitori di vetro, l’abbandono di qualsiasi contenitore e rifiuti vari, l’ingresso con qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale e apparecchi di riproduzione musicale o destinati alla diffusione di suoni. Non sarà possibile accedere e stazionare nella parte pedonale di Piazza San Francesco e nel giardino accanto, dalle 10.30 di oggi fino alle 6.30 di domani.