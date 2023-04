25 aprile in Emilia Romagna, il programma città per città

Bologna, 24 aprile 2023 - Una data che ha il sapore della libertà. Oggi, e per sempre, in Italia il 25 aprile è un giorno di festa. Come ogni anno, da 78 primavere, si torna a celebrare la storica Liberazione del Paese dal nazifascismo.

25 aprile in Emilia Romagna: il programma della Festa della Liberazione città per città

Chitarre, prati in fiore e racconti senza tempo accompagnano i riti istituzionali che insieme ricordano una battaglia tramandata di generazione in generazione: la resistenza contro ogni forma di regime dittatoriale e crudeltà umana. E in Emilia Romagna, tra i luoghi simbolo della Resistenza, è tutto pronto per commemorare questa giornata: ecco le iniziative del 25 aprile provincia per provincia.

La Liberazione di Bologna comincia alle 9.30 al chiosco della Basilica di Santo Stefano dove ha luogo la deposizione della corona di fiori sulla lapide dei caduti in guerra, alla presenza dell’assessore Daniele Ara. A seguire, alle 10.15 in piazza Nettuno l’intervento del sindaco Matteo Lepore con la presidente Anpi Bologna Anna Cocchi, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick; insieme, si deporrà una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani.

Alle 12 tutti al giardino di Villa Cassarini con la vicesindaca Emily Clancy per deporre anche qui una corona alle vittime omosessuali del nazifascismo.

Per festeggiare il suo 60esimo anniversario, la fondazione dell’Istituto storico Parri aprire le sue porte in via Sant’Isaia 20 per la mostra “Volti partigiani”. Per la rassegna culturale, si segnalano inoltre la proiezione in Sala Refettorio di film ed eventi dedicati alla guerra e alla Resistenza. Sempre presso il Parri, dalle 20 ci sarà il Dj Set Resistent a cura di Dopamina e Radio Città Fujiko.

Alle 17.30, sala Mastroianni del cinema Lumière, sarà proiettato il film “Paisà” di Roberto Rossellini. Infine, appuntamento nei Musei Civici della città: in quello Archeologico, in via dell’Archiginnasio 2 alle 17, ci sarà la visita guidata “Le forme della liberazione nel mondo antico”. Invece, il Museo civico del Risorgimento per la ricorrenza del 25 pubblicherà sul proprio sito una scheda dedicata all’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Infine, si segnalano le tante iniziative alla Scuola di Pace di Monte Sole - dove per tutta la giornata ci sarà un punto di raccolta fotografico e letterario di storie, oggetti, ricordi della Resistenza - e la deposizione di corone al Sacrario ai Caduti di Marzabotto alle ore 9.30.

Si comincia alle 8.45 presso la sede Anpi imolese per la deposizione delle corone alla lapide dei partigiani caduti, con la presenza del sindaco Marco Panieri e il presidente Anpi locale Gabrio Salieri. Alle 9 partirà il corteo da piazza Gramsci fino al monumento al Partigiano in piazzale Leonardo Da Vinci, accompagnato dai discorsi ufficiali del Comune e dalla Banda di Imola, che si esibirà in concerto. Sempre qui, alle 10, sindaco e presidente Anpi deporranno le corone nell’androne del Comune. Si segnala l’evento “Lungo la via Emilia in centro storico” alle 9: un’opera performativa di arte pubblica incentrata sul tema della liberazione dal punto di vista di chi, ancora oggi, quella libertà non l’ha ottenuta. Si conclude la commemorazione alle 15 al centro sociale Sasso Morelli dove ci sarà la deposizione di una corona alla targa lì custodita.

A fare da sfondo alla Festa della Liberazione in città ci sarà la mostra “Per non dimenticare” che dalle 10 alle 19 correderà il Muretto di Castello Estense. Alle ore 10 appuntamento in piazza Cattedrale con gli onori militari e la deposizione di corone al Sacrario dei Caduti per la Libertà alla Torre della Vittoria. A seguire, la funziona religiosa alla Chiesa di Santo Stefano alle 11. Nel pomeriggio si segnalano diversi eventi culturali. Dalle 16, in piazza Municipale, ci sarà il Concerto della Banda Filarmonica Comunale Ludovico Ariosto, che in caso di maltempo si sposterà presso Laboratorio Aperto (ex Teatro Verdi).

Ore 17.45 tutti in piazza Cattedrale con Ammainabandiera. Ore 18 appuntamento con l’Istituto di Storia Contemporanea in vicolo Santo Spirito 11 per la proiezione del documentario di Carlo Magri "Ferrara, aprile 1945 , dal Reno al Po”.

Infine, si segnala la biciclettata “Per non dimenticare”: un percorso tra i luoghi teatro della violenza dello squadrismo agrario. Partenza dal Muretto del Castello alle 16 e punto di arrivo al Parco Urbano.

Martedì 25 si parte alle 9 da via Don Pasquino Fiorenzi 135 con la 17esima “Camminata della libertà” con il passaggio ai cippi commemorativi. A seguire, ore 10, messa in Duomo, l’omaggio al Sacrario della Ghirlandina e la tradizionale manifestazione conclusiva in piazza Grande alle 11 (che in caso di maltempo si sposterà presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale).

All’ora di pranzo tutti al Cortile del leccio in via Selmi per il Pranzo della Liberazione.

Nel pomeriggio, avrà il via il percorso tematico sui luoghi della Resistenza che, dopo aver attraversato piazza Grande, si concluderà al parco XXII Aprile; qui a partire dalle 17 scatterà l’attesa festa “Resisdance. Liberi di ballare!”.

Diverse le iniziative anche nel Quartiere 3, dove dalle 15 al Monumento del Tricolore si esibirà la Banda cittadina Ferri per ricordare la resistenza delle donne.

La Liberazione di Reggio inizia alle 10.15 con la messa nella Basilica della Ghiara. A seguire, alle 11, prende il via il corteo da corso Garibaldi fino a piazza Martiri del 7 luglio, con deposizione della corona ai monumenti dei Caduti della Resistenza e di tutte le guerre. Dalle 11.15 ci sarà la cerimonia della Liberazione con i saluti del sindaco Luce Vecchi e Beppe Pagani, presidente Associazione nazionale partigiani cristiani (Anpc).

Ad accompagnare il tutto la musica della Filarmonica Città del Tricolore. Da non perdere l’evento che dalle 10 alle 20 scalderà Reggio Emilia presso Casa Cervi, in via Fratelli Cervi 9, ad ingresso gratuito. Tra gli ospiti Vinicio Capossela e Mara Redeghieri alle 12, Bandabardò & Cisco alle 15.30, Lo Stato Sociale alle 18 e Dj set Resistente con Mark Bee & Keemani a partire dalle 19. Da quest’anno, per questo evento, sono attive anche le navette in partenza dalla stazione.

Martedì 25 aprile alle 9.30 c’è la Celebrazione della Santa Messa alla la Chiesa di Santa Croce. A seguire, alle 10.15 partirà il tradizionale corteo per le vie del centro storico con la deposizione di corone al Monumento al Partigiano e al Monumento ai Caduti; il tutto sarà anticipato dalla consegna delle bandiere delle Brigate Partigiane ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti.

Alle 11, con l’arrivo del corteo in piazza Garibaldi, avranno luogo i saluti istituzionali a partire dal sindaco Michele Guerra e l’intervento dello scrittore e professore Unibo Luca Martignani. Alle 12, invece, suoneranno i rintocchi solenni della campana della Torre Civica.

La cerimonia sarà accompagnata dalle voci dei cori cittadini e del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi. Sempre in piazza Garibaldi, dalle 21, ci sarà il Concerto per la Liberazione, a ingresso gratuito, tra cui si esibiranno i Coma_Cose e Crytycal.

A Piacenza si comincia con il corteo dalle 10 alle 12; il percorso partirà da piazzale Genova e raggiungerà il monumento alla Resistenza in piazza Cavalli, passando per lo Stradone Farnese. Sarà presente per l’orazione la senatrice Maria Pia Garavaglia, presidente Anpc. Sempre in piazzale Cavalli e in piazzetta Pescheria alle 15 ci sarà l’animazione per bambini Luna di Caffè; a seguire, alle 16.30, lo spettacolo teatrale L’ultima notte di Montefiorino.

Per la rassegna musicale: alle 18 appuntamento con il Concerto del Media Nicolini Choir; alle 19 Canzoni della Resistenza e canti di lavoro con Erica Opizzi e Antonio Amodeo; ore 20.25, infine, il complesso musicale I cani della biscia.

A Forlì si parte alle 9.30 con la cerimonia istituzionale in piazza Saffi in compagnia del sindaco Gian Luca Zattini. Durante l’omaggio, con le autorità cittadine e delle Associazioni combattentistiche e d’arma, suonerà la banda Città di Forlì. A seguire, la cerimonia per il concorso studentesco “25 aprile 2023 - 78° anniversario della Liberazione”.

Nel pomeriggio la cerimonia si sposta al Parco Urbano Franco Agosto, dove dalle 14.30 inizierà la Festa popolare della Liberazione. Tra gli eventi culturali si segnalano lo spettacolo “Petronilla” alle 15; mentre alle 16.30 comincerà il Concerta della banda della Città di Forlì (che in caso di maltempo si sposterà nel Salone Comunale).

Appuntamento alle 10.13 in piazzetta M. Alboni per il raduno delle autorità civili, militari e della cittadinanza. A seguire, alle 10.30, partirà il corteo lungo viale Carducci fino al monumento alla Resistenza dove verrà depositata una corona ai caduti dei crimini di guerra, alla presenza del sindaco Enzo Lattuca; il tutto, accompagnato dalla banda musicale Città di Cesena.

Segue la Festa della Liberazione ai Giardini di Serravalle dalle ore 14.30 con Anpi, Amnesty International, Arci, Libera e tante altre associazioni.

Ricco programma quello di Ravenna che si prepara a commemorare il 25 aprile con la Pedalata della Liberazione alle 10 dal Giardino 9 novembre 1989 verso la Pineta di Classe, lungo l’itinerario storico. Appuntamento alle 11 in piazza del Popolo per la tradizionale deposizione di corone alla lapide dei partigiani caduti, alla presenza del sindaco Michele de Pascale e con la Banda musicale di Ravenna.

Si prosegue nel pomeriggio con l’evento Anpi “Ciclismo - Gran premio 25 aprile Città di Ravenna”. Ore 14, presso l’area sportiva della parrocchia di San Paolo, la gara ciclistica di cross e gimkana; alle 15, invece, la gara Primi Sprint in piazzale Sighinolfi riservata i giovanissimi della Federazione ciclistica italiana.

Alle 9.45, presso il Monumento ai Caduti del Mare al piazzale Salvatore Galluzzi in zona Porto, si terrà la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione delle corone. A seguire, alle 10.30, i discorsi ufficiali con la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e del presidente Anpi Cattolica Maurizio Castelvetro. In tutte le piazze della città dedicate a partigiani e antifascisti ci sarà la deposizione di corone di fiori alle loro targhe con Anpi Rimini.

Dalle 14, lungo la spiaggia libera antistante l’Hotel Kursaal, ci sarà l’“Aquilonata per la Pace”. A seguire, alle 16.30 presso il Teatro degli Atti andrà in scena “Germano Nicolini, una bella Resistenza”.

Presso il Parco della Serra Cento Fiori ci sarà infine la grande Festa della Liberazione con concerto gratuito, dove alle 18 si esibirà il rapper Frankie hi-nrg mc. In sua attesa, sempre al parco, alle 15 ci sarà la finale del contest ChiAmaLaCittà, mentre sul palco si alterneranno Sean Arlotti, Sonogiove, Ironsides e Five Sides. A fare da contorno all’evento i caratteristici food truck del Festival Internazionale del cibo di strada.