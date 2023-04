25 aprile a Bologna, l’Anpi ai commercianti: “Tenete i negozi chiusi”

Bologna, 21 aprile 2023 - Dopo le polemiche politiche sul 25 aprile al Pratello, e il corollario dei residenti che chiedono almeno lo stop della festa di liberazione alle 19, la richiesta dell'Anpi ai commercianti: per un giorno, tenete chiusi i negozi.

L'appello viene da Anna Cocchi, presidente dell'Anpi di Bologna: "Il 25 aprile è una di quelle date che nei calendari sono segnate in rosso: non si va a scuola, non si va a lavoro e gli uffici sono chiusi. Troppi esercizi commerciali resteranno aperti, non si tratta di servizi essenziali che devono essere garantiti, solo di favorire lo shopping. Auspico che i titolari dei negozi, la grande distribuzione e le associazioni di categoria dedichino la giornata del 25 aprile ai valori dell'antifascismo piuttosto che al profitto".

La commemorazione, insomma, non si deve mischiare con lo shopping, secondo il parere dell'Anpi. Anna Cocchi continua: "Ritengo che, almeno una volta all'anno, sia importante dedicare del tempo a commemorare le donne e gli uomini che hanno dato la vita per la nostra libertà. A ricordare chi affrontando lutti, sofferenze, violenze e paura ha posto le basi perché l'Italia diventasse finalmente un Paese libero e democratico. Oggi più che mai è urgente un passaggio tra le generazioni perché i giovani e le ragazze sappiano che nessun diritto può essere dato per scontato".

Poi la chiusa sul 'cosa fare' il 25 aprile: "Sono davvero tante le iniziative in programma durante tutta la giornata di martedì e le possibilità per celebrare il 25 aprile e onorare i nostri cari partigiani e le nostre care partigiane accompagnando i più giovani in un pellegrinaggio laico per un'importante lezione di storia e di educazione civica. Ci sarà modo di fare la spesa in altri giorni".