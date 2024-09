"Abbandonati dalle istituzioni"

"Purtroppo non avendo la sfera di cristallo non sappiamo cosa ci regalerà questo autunno", racconta preoccupata Elisabetta Zuanon di Suede, il negozio di scarpe in via Ugo Bassi. "Il cantiere ci preoccupa più di quanto ci aspettassimo, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Da venerdì, davanti al negozio, abbiamo avuto tante moto che hanno provato a girare perché la viabilità non è spiegata bene. Tant’è che adesso non c’è sicurezza neanche per guardare le vetrine". E sul futuro? "Non abbiamo notizie in merito. Avrei dovuto mettere due dipendenti a tempo indeterminato, purtroppo ne ho dovuta lasciare a casa una perché non me la sono sentita in un momento così instabile. Il Comune dovrebbe venirci incontro con le tasse e con le spese correnti: siamo abbandonati".