Abbonamenti, chiuso il primo round. Da venerdì parte la seconda fase

Si chiude oggi la prima parte della campagna abbonamenti, riservata alle prelazioni: ovvero ai rinnovi delle tessere delle scorsa stagione e a quelle nuove su posti liberi da diritti. Atteso in giornata un nuovo dato, destinato a superare i 15mila abbonati riscontrati la scorsa settimana e a sfondare ulteriormente il tetto dei 14.271 abbonati della scorsa stagione.

Chiusa la prima fase a prezzi ridotti, venerdì 5 luglio alle 10 si aprirà la seconda fase senza sconti per vecchi abbonati o acquisto anticipato, che saranno validi anche per prelazioni e sconti sul mini abbonamento per le 4 gare casalinghe di Champions League. Intanto il Bologna ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina della Primavera di Claudio Rivalta, con contratto biennale, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Under 17 della Juventus.

Il tecnico annuncia così le proprie ambizioni tecniche e sportive: "Voglio una squadra propositiva, che sappia dominare le varie situazioni di gioco. La nostra Primavera si approccerà da neo arrivata alla Youth League, quindi con curiosità, entusiasmo, massima determinazione per ben figurare e con l’ambizione di confrontarsi e andare avanti nel percorso. Entrare come spettatori non ci soddisfa".

