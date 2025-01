"Abbonamenti non validati"

Il sindacato Sgb attacca il Comune sollevando il problema della mancata validazione degli abbonamenti Tper destinati ai dipendenti comunali. "Chi paga le sanzioni? I dipendenti – scrive il sindacato – sono stati informati da una scarna nota datata 31 dicembre, pubblicata sulla intranet aziendale, che gli abbonamenti annuali di Tper, offerti come simil-welfare aziendale non sono stati validati, per meri problemi tecnici. La comunicazione fa intendere che la responsabilità sia di Tper, non si capisce allora perché alcuni dipendenti siano stati ‘verbalizzati’ dai controllori e invitati a recarsi agli uffici di Tper con l’abbonamento valido così da avere una sanzione di soli sei euro e non quella da 75".