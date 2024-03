Accoltellamento in piazza Aldrovandi a Bologna: 30enne ricoverato in ospedale

Bologna, 13 marzo 2024 - Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, in piazza Aldrovandi. Un ragazzo senegalese di 30 anni è stato accoltellato al fianco, per motivi ancora da chiarire, da un cittadino gambiano, suo conoscente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 per i primi soccorsi, poi il trentenne è stato successivamente trasportato all’ospedale Maggiore in codice di media gravità. La vittima non è fortunatamente in pericolo di vita, ma si trova ancora ricoverata per ulteriori accertamenti. Gli agenti della Mobile, allertati direttamente dall’ospedale, stanno passando ora al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica che ha portato alla violenta aggressione.

Secondo la versione fornita dal trentenne, il gambiano lo avrebbe aggredito per motivi futili, probabilmente una parola di troppo, una discussione finita male oppure un regolamento di conti per motivi di droga. La zona di piazza Aldrovandi era finita al centro delle polemiche la scorsa estate per i numerosi casi di ‘malamovida’: i residenti della zona avevano inviato una durissima lettera all’amministrazione comunale e alla Questura, denunciando non solo il caos generato dalla musica sparata a tutto volume fino a tarda notte, ma anche spaccio e aggressioni sia fisiche che verbali.