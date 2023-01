Accordo firmato: più permessi e premi

È stato firmato il contratto integrativo aziendale del gruppo Marchesini: la firma, spiega in una nota il coordinamento Fiom-Cgil, arriva dopo le assemblee e il referendum per approvare l’ipotesi di accordo siglata dalla Fiom, dalle Rsu, e dall’azienda, assistita da Confindustria Emilia area Centro. L’azienda del packaging di Pianoro ha sedi anche in Toscana, Lazio e Lombardia. L’accordo prevede, fra l’altro, un aumento da 150 a 200 delle ore di permesso studio per i dipendenti che intraprendono studi per conseguire un titolo di studio inerente alle attività dell’azienda. Parte economica: il premio annuale riparametrato sui livelli aumenterà a regime di 580 euro, passando da 2.470 a 3.050 al livello C3.