Addio a Fultz, Bologna piange Kociss Il campione hippy che stregò la città

di Alessandro Gallo Bello, ricco e famoso. Tre aggettivi che possono servire per far capire chi fosse veramente John Fultz, ma che non riescono a ricreare esattamente un’epoca, perché John, negli anni Settanta, è stato un’icona, un campione. Un eroe. Anzi, un SuperEroe. John, che era nato a Boston il 20 ottobre 1948, si è spento ieri, a 74 anni. L’annuncio, su facebook, nella pagina del figlio Robert, che per papà John ha avuto parole delicate, romantiche, bellissime. Arriva in Italia nel 1970: lo vuole l’Ignis Varese – non ancora mitica – come straniero di coppa. Una stagione sotto la guida del severo professor Aza Nikolic. Per John, figlio dei fiori e della cultura hippy, non deve essere semplice. Del resto, come scrisse nella sua autobiografia del 2011, negli States, aveva respirato culture diverse. Anche qualche eccesso, compresa qualche esperienza con sostanze stupefacenti. Questo gli chiude le porte della Nba, nonostante a livello di università si fosse confrontato con il leggendario Julius Erving (doctor J) e avesse fatto qualche gara anche con i Los Angeles Lakers. Niente Nba, dunque, solo Europa. Prima Varese poi, i tre anni in Virtus. Lui da una parte, Gary Schull (Fortitudo) dall’altra. Il derby diventa uno spettacolo irrinunciabile. E...