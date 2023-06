Aeroporto di Bologna, Bignami: “Stop ai voli notturni? La soluzione c’è, ma il Comune non ci sta”

Venerdì 9 giugno 2023 – Il problema del rumore dei voli notturni potrebbe finalmente avere trovato una soluzione, perché “il tavolo tecnico ieri ha elaborato una soluzione”, afferma il viceministro Galeazzo Bignami. “Cambiando le traiettorie di sorvolo su Bologna, si elimina il problema dei rumori perché non si transita più sulla città – prosegue Bignami-. Ma il Comune non ha aderito alla proposta: ci sorprende, perché se qualcuno vuole punire l’aeroporto, i lavoratori e le imprese senza che questo porti ad alcun beneficio, sappia che il Governo non lo seguirà”.

La richiesta del Comune di fermare i voli notturni non è sul tavolo. “Non fare decollare o atterrare di notte era uno strumento per evitare il rumore, che è essenziale da evitare per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Ora c'è una soluzione tecnica di cui Enav si fa garante, da realizzare in estate per poterla sperimentare in autunno – continua il viceministro-. Nel momento in cui non c'è uno sforamento dei limiti emissivi, Enac non può sostenere la richiesta di chiudere l'aeroporto, perché significa esporsi a ricorsi perdenti. Quindi la richiesta di Lepore sarebbe fondata se ci fossero gli sforamenti. Ma non ci sono, quindi non è praticabile". La soluzione dovrebbe alleggerire gli animi e “dovrebbero essere tutti contenti – conclude Bignami-. Se invece qualcuno vuole lo scontro politico anche su questo, noi non siamo disponibili”.

La risposta del sindaco Matteo Lepore

“Il Comune mette al primo posto la salute dei cittadini e fino a che non avremo ottenuto impegni credibili e formali a questo riguardo, manterremo la nostra posizione sul tema dei sorvoli notturni sulla città e sul futuro dell'Aeroporto Marconi”. Così risponde il sindaco Matteo Lepore alle parole del viceministro Galeazzo Bignami.

“Il confronto tecnico si sta svolgendo e ci sarà un nuovo appuntamento lunedì – continua il sindaco-. Lasciamo lavorare i tecnici e quando avranno finito decideremo. Martedì saremo a Roma per un nuovo confronto in sede ministeriale e ci auguriamo sia la volta buona. La fretta di solito è cattiva consigliera e partorisce soluzioni di facciata”.