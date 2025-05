Aggrediti attivisti di FdI: "C’è un clima avvelenato"

"Stavamo facendo il nostro banchetto in via Duse, all’angolo con via Beroaldo. Quando si è avvicinata, intorno alle 10.45, una facinorosa. Era vestita da centro sociale e aveva un fare aggressivo. Ha tentato di ribaltare tutto ciò che c’era sul banchetto e ha lanciato a terra i volantini. Mentre cercavamo di fermarla ci ha preso a calci. E poi ci ha augurato ’buona morte’ e ci ha insultati". A testimoniare ciò che è accaduto ieri mattina nel quartiere San Donato-San Vitale è Andrea Giuffrida (nella foto a sinistra), consigliere di Fratelli d’Italia della zona dove ricopre anche il ruolo di capogruppo. In sua compagnia c’erano la consigliera del quartiere Anna Rita Biagini e due giovani militanti, di cui uno minorenne. Alle 10 avevano aperto il banchetto di quartiere per una raccolta firme contro l’aumento dei ticket sanitari. Quando all’improvviso si è avvicinata la giovane e li ha aggrediti, dando in escandescenza. Il tutto è stato ripreso da un telefono e il video è stato subito inviato alla Digos. Le forze dell’ordine così si sono recate sul posto, ma la ragazza non era più presente in zona. Ora i militanti di Fratelli d’Italia stanno valutando se denunciare l’accaduto. "Il clima che si respira è avvelenato, con una escalation di violenza da verbale a fisica. È molto preoccupante. Ma non ci facciamo intimidire, c’eravamo, ci siamo e ci saremo", conclude l’attivista di FdI Giuffrida. Sul posto è arrivato anche il senatore Marco Lisei, mentre altri colleghi di Fratelli d’Italia hanno espresso subito solidarietà. "Una gravissima aggressione. Un attacco violento e gratuito. Gli insulti e le violenze non sono e non devono essere tollerati a Bologna, città che dovrebbe vantare una storia di tolleranza. Purtroppo questo è anche l’esito dei continui attacchi che vengono rivolti dalla giunta Lepore al governo Meloni e ai suoi esponenti", ha detto l’eurodeputato Stefano Cavedagna. Un riferimento quindi anche ai fatti avvenuti, tra gli altri, in via Andreini, piazza dei Colori e ancora via Duse. Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha espresso così vicinanza: "Si tratta di un episodio grave e non isolato. Ai nostri militanti va tutta la mia solidarietà e vicinanza. È inaccettabile che a Bologna si continui a respirare un clima di odio e di intolleranza politica". Anche il gruppo Fratelli d’Italia in consiglio Comunale, ha fatto una nota: "Esprimiamo piena solidarietà ai militanti. È inaccettabile che in una città che si dice democratica e progressista vi siano soggetti che tentano, con la violenza, di impedire la libertà d’espressione".