Aggredito in via Riva Reno. Colpito da un coltello allo sterno e alla testa

Accoltellato alla testa e allo sterno un 44enne italiano. L’aggressione, a opera di due stranieri, è avvenuta ieri intorno alle 14, in via Riva Reno, all’angolo con via San Carlo. La vittima, classe 1981, originario di Crotone e con un precedente per stupefacenti molto datato, stava parlando con due persone sotto i portici, davanti al civico 104. Quando improvvisamente il dialogo si è trasformato in una lite. A quel punto uno dei due stranieri ha estratto un coltello e ha colpito l’uomo allo sterno e alla testa. Una volta che il 44enne è finito a terra gli aggressori sono scappati.

A quel punto è stata chiamata da alcuni presenti la Polizia che si è precipitata sul posto e ha trovato l’uomo che perdeva sangue. Poco dopo è arrivata anche un’ambulanza del 118, intorno alle 14.30, che ha medicato l’uomo e poi lo ha trasportato all’ospedale Maggiore per gli accertamenti clinici. Il 44enne, in codice due, quindi di media gravità, fortunatamente non è mai stato in pericolo di vita. La vittima dell’aggressione, che ha perso e lasciato del sangue sotto ai portici di via Riva Reno, nei prossimi giorni probabilmente denuncerà l’accaduto. Un fatto, in pieno giorno e in una zona centralissima della città, che ha scosso anche i presenti, essendoci varie attività e negozi nelle vicinanze.

Proprio per questo la Polizia, intervenuta anche con la Scientifica per i rilievi del caso, cercherà di ricostruire l’accaduto anche attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Così, con le immagini al setaccio, si potrebbe risalire agli aggressori.

L’angolo dove è avvenuto l’accoltellamento negli ultimi periodi, troppo spesso, è frequentato dai balordi. Sono diverse infatti le segnalazioni arrivate a il Resto del Carlino da parte anche dei residenti per la presenza di persone poco raccomandabili sotto ai portici, soprattutto di sera. Non solo in quella zona di via Riva Reno, ma anche nella vicina via San Carlo. Bivacchi e alcol che hanno così generato insicurezza anche tra i cittadini.

Basti dire che sono diversi gli accoltellamenti che si sono verificati negli ultimi mesi in città. Da via Agucchi a via Irnerio, passando per via del Lavoro e l’Autostazione. E poi via dei Mille e al Pilastro. Una situazione di sicurezza cittadina che è finita nel mirino più volte dell’opposizione.