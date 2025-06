Tonelli (Ascom): "Lavori da finire entro il 2026? Per le nostre imprese sarà difficile arrivarci"

Bologna, 20 giugno 2025 – "Più ristori e attenzione alla mobilità". Questo l’invito di Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom (nella foto), che affronta il tema dei cantieri del tram in relazione all’impatto sulle imprese. "Comprendiamo l’esigenza di chiudere i lavori entro il 2026 – dice –, ma continuiamo a ribadire che le imprese ci devono arrivare a quel periodo. Altrimenti ci aspetta un altro anno e mezzo di contrazione delle vendite". La richiesta di Ascom è quella di "controbilanciare" i lavori con "adeguati" ristori. Un contraltare economico "anche più significativo di quello fatto fino a ora".

Il secondo tema che Tonelli affronta è la mobilità: "È necessaria una presenza maggiore della Polizia locale per agevolare la mobilità dei cittadini. Altrimenti si è visto anche negli scorsi giorni in via Stalingrado cosa può succedere quando ci si trova di fronte ai lavori". Sul Passante, invece, "siamo in attesa di capire cosa verrà deciso da Autostrade, Governo, Regione, Comune e tutti gli interlocutori", chiude Tonelli.