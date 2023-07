Bologna: aggredisce e picchia la compagna davanti ai figli piccoli, arrestato

Bologna, 3 luglio 2023 - Ha aggredito e ferito al volto la compagna di 19 anni, davanti ai figli minorenni, uno di 3 anni e un altro appena di 9 mesi. Per questo, un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per maltrattamenti.

Il tutto è accaduto sabato scorso, poco prima delle 12.30, quando i carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che aveva sentito delle urla provenienti da un appartamento all'interno di un palazzo in zona Savena.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno scoperto che il trentatreenne, di origine romena, ma residente in città, aveva aggredito fisicamente la sua compagna, una donna di 19 anni, impiegata, nata in Germania e anche lei residente in città. L'aggressione, inoltre, è avvenuta sotto gli occhi dei due figli minori della coppia, uno di 3 anni e uno di 9 mesi.

La vittima, che ha riportato una ferita al volto e ad altre parti del corpo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che le hanno prestato le cure del caso. Nonostante le lesioni riportate, però, la diciannovenne ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma ha spiegato ai carabinieri di essere intenzionata a denunciare il suo compagno perché preoccupata per la sua incolumità, a causa delle continue aggressioni verbali e fisiche subite di recente, dopo un rapporto di convivenza iniziato due anni fa. Proprio per questo, il trentatreenne è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere.