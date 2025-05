Ai 300 Scalini. Sui colli colazioni cinematografiche

A partire da questa mattina alle 10 lo spazio in collina Ai 300 Scalini torna a ospitare il ciclo di incontri Sunday Morning/Colazioni cinematografiche, dedicato anche in questa nuova edizione alle figure di tre importanti registi. La rassegna è ideata da Mirco Alboresi, direttore artistico, assieme a Debora Binci del Teatro dei Mignoli, con il contributo e la consulenza di Roy Menarini, docente dell’Università di Bologna e critico.

Ogni incontro prevede una colazione a tema, al Chiosco Rifugio di Collina, e un approfondimento dedicato a grandi nomi del cinema: Woody Allen oggi, Quentin Tarantino il 25 maggio e Pedro Almodovar il primo giugno. Non mancheranno, poi, performance interattive e il tradizionale quiz cinematografico: per chi riuscirà a indovinare personaggi, scene e oggetti dei relativi film ci sono in palio vari premi, tra cui ingressi gratuiti al cinema - in collaborazione con il Circuito Cinema Bologna. C’è la possibilità di fermarsi anche per il pranzo. L’ingresso è a offerta libera e organizzato con il sostegno del Settore Cultura e Creatività del Comune.