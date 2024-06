Ai seggi oggi e domani. Trecentomila bolognesi al voto. Il Comune raccomanda file miste

Sono 309.304 i bolognesi chiamati oggi e domani al voto per le Europee. I seggi aprono alle alle 15 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Tra gli aventi diritto, 146.960 uomini e 162.343 donne, a cui si aggiungono 634 elettori comunitari iscritti per le elezioni del Parlamento europeo.

GLI ELETTORI

Al netto dei cittadini iscritti all’Aire (anagrafe italiani residenti all’estero) che hanno deciso di votare all’estero, dei minori iscritti che alla data delle elezioni non avranno compiuto la maggiore età e degli studenti che hanno presentato richiesta di voto fuori sede, il totale è di 301.994 persone, ed è questo il totale su cui si calcola la percentuale dell’affluenza.

SEGGI INCLUSIVI

La novità di queste elezioni sarnano i seggi "inclusivi". Il Comune raccomanda a tutti i presidenti di seggio e scrutatori, infatti, file miste, senza divisioni tra elettori uomini ed elettrici donne. Palazzo D’Accursio ha anche fornito "indicazioni su come accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione o provenienza". Il Comune raccomanda anche attenzione verso "elettrici ed elettori impossibilitati a votare in modo autonomo e sul loro diritto a farsi assistere in cabina da un accompagnatore".

I DOCUMENTI NECESSARI

Per votare è necessario avere tessera elettorale e documento d’identità.

Una sede Urp in ogni Quartiere sarà aperta nel fine settimana per chi ha smarrito la carta d’identità (o è stato derubato). Allo stesso modo sarà aperto anche l’Ufficio elettorale di piazza Liber Paradisus 10, piano terra, per il rinnovo ‘last minute’ delle tessere. La tessera elettorale può essere ritirata personalmente o da altra persona munita di delega e del documento dell’interessato presso l’Ufficio elettorale. Per chi ha la tessera elettorale ’piena’, e vuole sostituirla, dovrà esibire la precedente tessera esaurita.

VIABILITÀ E NAVETTE

Sia oggi che domani, per favorire gli spostamenti verso i seggi, sarà sospesa la Ztl e quindi il sistema di telecontrollo Sirio non sarà attivo. Restano valide invece le pedonalizzazioni, con le restrizioni relative all’area T-Days (Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), oltre a via dei Falegnami e Strada Maggiore, zona universitaria e piazza San Francesco. Saranno inoltre attive due navette dedicate: una dalla stazione all’ufficio elettorale di Liber Paradisus e una (la numero 941) per i seggi all’istituto Rosa Luxemburg.