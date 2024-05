Al ’Bio to B’ i migliori progetti

Al Biografilm Festival dal 7 al 17 giugno, non mancherà il Bio to B-Industry Days dal 10 all’11 giugno, quel tassello della kermesse dedicata al networking, al confronto e all’aggiornamento del mercato audiovisivo documentario europeo. Sono annunciati i 20 i progetti di documentario in sviluppo che verranno presentati in queste giornate e che sono stati scelti trapiù di 150 candidati: la selezione ha rivelato una grande qualità e tra i titoli figura ’Oltre il confine. Le immagini di Francesco e Mimmo Jodice’ del bolognese Matteo Parisini che abbiamo già visto dirigere ’Infinito. L’universo di Luigi Ghirri’. Altri titoli: ’Sicilia 2000’ di Opificio Ciclope, ’Vakhim’ di Francesca Pirani, ’Altrove’ di Alessandro Redaelli, ’La piel violenta’ di Andrè Robert, ’Le ultime ribelli’ di Martina Scalini. b. c.