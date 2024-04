Al Mercato sonato l’Hip hop stasera incontra la classica

Incontro speciale, stasera alle 22 al Mercato Sonato di via Tartini, tra Dj Gruff e Irene Gentilini.

Sandro Orrù, in arte DJ Gruff, è tra i pionieri della old school Hip-Hop nazionale, con una produzione musicale ricchissima, e costanti collaborazioni con musicisti da tutto il mondo. Irene Gentilini, bolognese classe ‘96, è violista di formazione classica con esperienza in alcune delle orchestre stabili più importanti in Italia. La sua curiosità e la sua attitudine sperimentale la portano ad aprirsi a più generi.